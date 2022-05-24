Подругу Олі Полякової Ніку Білоцерківську заочно заарештували у Росії

Ніку Білоцерківську заочно заарештували у РФ / Фото: pixabay.com, instagram.com/belonika

Ніка Білоцерківська, яка дала притулок у перші тижні війни своїй подрузі Олі Поляковій з доньками у Франції, а також передбачила смерть Путіну, заочно заарештована в РФ.

Відомій російській журналістці, авторці клінарних книг та підприємниці загрожує великий штраф у розмірі 3 мільйонів рублів, а також десять років ув'язнення, пише "СтарХит".

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Відносно Білоцерківської судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці з моменту її затримання або екстрадиції на територію РФ, – повідомляє Басманний суд у Москві.

Білоцерківська зізнавалася в інтерв'ю Ксенії Собчак, що порушення кримінальної справи викликало у неї змішані почуття . "Якась суміш жаху і захоплення", – говорила Ніка.

Ніку Білоцерківську заочно заарештували / Фото: Інстаграм Ніки Білоцерківської

Ось що раніше Ніка говорила про Путіна та війну, яку розв'язала РФ в Україні :

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І він (Путін – Ред.), справді, з його ненавистю до свободи та одержимістю імперською ідєю, вважає, що Україна – це не держава, а так, шорсткий відрізок дороги на його шляху у вічність, і її можна стерти одним своїм імперським подихом. І він, щоправда, не розуміє, що знищити Україну не можна. Весь світ став Україною. І що історія, до якої він звертається, відмовилася з ним говорити, навіть якщо йому доведеться прибрати всіх свідків із цієї планети – вона промовчить. Не він зараз змінює історію. Її змінює зараз Україна.

Зазначимо, що Ніка вже довгий час проживає у Франції – там вона володіє кулінарною школою.