Схудла після коми МакSим знялася у відвертій фотосесії (відео)

МакSим влаштувала фотосесію у відвертих образах / Фото: instagram.com/maksimartist

Співачка МакSим, яка зустрічається з одруженим чиновником-олігархом згідно з чутками, опублікувала ролик, в якому показала бекстейдж своєї нової фотосесії. Артистка не просто приїхала додому після коми та виходить на вулицю, але і повертається до роботи.

На відео, опублікованому в Instagram, МакSим постала перед фотографом в різних відвертому вбранні: шовковій сукні, напівпрозорій накидці і боді, чорній сукні з опущеними рукавами. У таких відкритих образах шанувальники не змогли не помітити, що співачка стала зовсім худенькою.

Скоро, – написала артистка, заінтригувавши підписників.

Фанати МакSим підтримали її в коментарях.

"Яке щастя що з вами все добре, що ви живі"

"Ну, Максим, і справді справжній мужик"

На останній коментар зірка відповіла "усміхненими" емоджі.

Скріншот Instagram

Що сталося з МакSим?

У червні МакSим провела концерт у Казані. Напередодні у співачки піднялася температура, але вона вирішила все одно виступити. Після цього співачка була госпіталізована з високою температурою.

У лікарні в артистки виявили ураження легень 40% і підтвердили пневмонію. Через кілька днів стан МакSим почав погіршуватися, її під'єднали до апарата ШВЛ і ввели у штучну кому, щоб знизити навантаження на внутрішні органи та запобігти кисневому голодуванню. Уже тоді у співачки було враження легень понад 75%.

На початку серпня МакSим від'єднали від ЕКМО, а вже 13 серпня вона повернулася додому. Артистка проходить реабілітацію під наглядом лікарів і поступово повертається до звичного життя.

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