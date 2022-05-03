Пол Маккартні з нами! Музикант підняв прапор України на своєму концерті

Пол Маккартні підтримав Україну на своєму концерті / Фото: twitter.com/PaulMcCartney

Всесвітньо відомі рок-зірки продовжують виступати проти війни в Україні. Нещодавно Оззі Озборн запропонував свій будинок для біженців, а учасник легендарного колективу The Beatles публічно продемонстрував свою підтримку українцям

Під час свого концерту у місті Спокан, Вашингтон, що пройшов 28 квітня, Пол Маккартні підняв над головою український прапор. Про це повідомляє видання Independent.

Реклама

Крім того, численні шанувальники музиканта поділилися відео та фото з концерту у соціальних мережах.

Реклама

Пол Маккартні ще у перші дні війни висловив свою позицію щодо війни в Україні. Музикант від імені колективу The Beatles висловився за підтримку українців.

Згадую гру для наших друзів в Україні на Майдані Незалежності 2008 року та думаю про них у цей непростий час. Ми посилаємо наше кохання та підтримку, – написав музикант.

Раніше Міккі Рурк закликав Німеччину допомогти Україні зброєю.