Політичний придурок: Джим Керрі виступив проти російської агресії

Джим Керри прокомментировал страшные события в Украине / Фото: YouTube, twitter.com/JimCarrey
Дедалі більше знаменитостей у всьому світі надають підтримку Україні, у тому числі інформаційну. Напередодні співачка Барбра Стрейзандзасудила дії Путіна і те, чим він прикривається, здійснюючи вторгнення.
Висловився про це й актор Джим Керрі. В Twitter він написав:
У мене розривається серце, коли я бачу, як невинні люди (особливо діти) наражаються на небезпеку через ще одного грандіозного політичного недоумка в історії.
Також нагадаємо, що вже Безліч західних діячів культури та просто впливових людей висловилися на підтримку України.
- Зірка "Володаря перснів" Елайджа Вуд висловився за підтримку України.
- Актриса Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну та народ бомбять".
- Сімейство Кардаш'ян також звертають увагу миру на війну в Україні.
- Знаменита співачка Мадонна, заявивши, що Путін порушив усі існуючі договори про права людини.