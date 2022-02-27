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Політичний придурок: Джим Керрі виступив проти російської агресії

Інна Петрова
27 лютого, 15:39
Відомий актор підтримав Україну. Ось його повідомлення

Джим Керри прокомментировал страшные события в Украине / Фото: YouTube, twitter.com/JimCarrey

Дедалі більше знаменитостей у всьому світі надають підтримку Україні, у тому числі інформаційну. Напередодні співачка Барбра Стрейзандзасудила дії Путіна і те, чим він прикривається, здійснюючи вторгнення.

Висловився про це й актор Джим Керрі. В Twitter він написав:

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У мене розривається серце, коли я бачу, як невинні люди (особливо діти) наражаються на небезпеку через ще одного грандіозного політичного недоумка в історії.

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Також нагадаємо, що вже Безліч західних діячів культури та просто впливових людей висловилися на підтримку України.

  • Зірка "Володаря перснів" Елайджа Вуд висловився за підтримку України.
  • Актриса Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну та народ бомбять".
  • Сімейство Кардаш'ян також звертають увагу миру на війну в Україні.
  • Знаменита співачка Мадонна, заявивши, що Путін порушив усі існуючі договори про права людини.