Курйоз з Кіркоровим, мати в ефірі та скандал з MARUV – інтерв'ю Тимура Мірошниченка про Нацвідбір та Євробачення

Тимур Мірошниченко - про політику на Євробаченні, мати в ефірі, курйоз з Кіркоровим і Нацвідбір / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тимур Мірошниченко цього року разом із Машею Єфросініною стане ведучим Національного відбору та зустрічатиме учасників за лаштунками.

В ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні" Тимур Мірошниченко розповів нам всі подробиці, курйози та підводні камені головного вокального змагання Європи.

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Як Тимур зустрів Кіркорова в гольфах, як пережив конфуз із матами у прямому ефірі, чому топ-зірки укршоубізу не беруть участь у Нацвідборі? Читайте у нашому матеріалі!

Мабуть, в Україні не знайдеться людини, яка б стільки років присвятила Євробаченню. З 2005 року Тимур Мірошниченко був беззмінним коментатором конкурсу, а після ведучим Дитячого "Євробачення" та "Євробачення-2017".

"Євробачення" – для мене завжди було більше ніж роботою. Я однаково можу назвати себе і єврофаном, і євроскептиком, і просто глядачем, і звичайно, людиною, яка в цьому всьому вариться, – розповідає ведучий.

Тимур Мірошниченко та Злата Огневич разом вели Дитяче Євробачення у 2013

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Каверзні питання щодо політики та відносини делегацій України та Росії

Уникнути політичної теми у розмові про "Євробачення" не вдається. Нерідко такі заходи спричиняють міжнаціональні скандали. Але, як стверджує, Тимур Мірошниченко, ніхто з організаторів не закладає таку ідею в конкурс.

У будь-якому місці, де з'являється більше, ніж одна національність, позбутися політичного впливу практично неможливо. Але при цьому говорити, що конкурс аполітичний можна, тому що від оргкомітету ніколи не виходить жодного натяку на політизацію конкурсу, навпаки, все робиться для того, щоб цього не було. Але глядачі, журналісти та й самі учасники найчастіше це використовують, – розповідає ведучий.

Тимур Мірошниченко про політичну ситуацію на Євробаченні

Політична ситуація, що склалася між Україною та Росією, також не оминає конкурс стороною. Спостерігаючи за ходом "Євробачення", Мірошниченко може сказати, що останні вісім років делегації з України та Росії намагаються триматися одна від одної подалі.

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Зрозуміло, що у складі делегації можуть бути люди, з якими краще не розмовляти, а є цілком нормальні та адекватні люди, які мають свій погляд. Стверджувати, що стосунки повністю на нулі не можна, але якісь такі історії трапляються, – каже Тимур.

Фото: скріншот відео YouTube/Євробачення-2016. Момент перемоги Джамали

Враховуючи напружену ситуацію в країні, багато хто задається питанням, чи так важливо проводити вокальний конкурс у такий непростий час. Але Мірошниченко запевняє, що це робити навіть потрібно.

"Євробачення" – це форум, на який приїжджають приблизно із 40 країн. Коли в одному місці з'являється така кількість різних стилів, різних образів, різних національностей, різних мов, це привертає велику увагу, це для будь-якої країни можливість бути на слуху. Хтось намагається це своїми військовими претензіями виявляти, хтось перемогами у спортивних змаганнях, а хтось – музично, – каже ведучий Нацвідбору.

Тимур Мірошниченко про важливість Євробачення

Уникнути політичних розбіжностей найчастіше не вдається і на Національному відборі на "Євробачення". Усі пам'ятають випадок на Нацвідборі у 2019 році, коли Джамала поставила провокаційне запитання ANNAMARIA .

Як прикольно виходить, Джамала лише один раз запитала: "Чий Крим?" і все це запам'ятали добре, а, наприклад, Сергій Притула кожного учасника політизував, але тут "Нічого, це ведучий", – посміявся Мірошниченко.

Джамала стала переможницею Євробачення-2016

Мірошниченко пообіцяв, що він не ставитиме учасникам запитання щодо політики.

Я за те, що "Євробачення" на будь-якому його етапі це все-таки головне музичне, сімейне шоу, коли всі мають сідати на дивани, в ресторані, і святкувати музику, святкувати прекрасну та гарну подію, а не перетворювати її на політичне ток-шоу. Тому від мене ви політичних питань не діждетеся! – запевнив нас ведучий Нацвідбору.

Сергій Притула та Тимур Мірошниченко

Як випадок із MARUV назавжди поміняв Нацвідбір

Нацвідбір у 2019 році став одним із найскандальніших, тоді переможниця голосування MARUV відмовилася від участі у Євробаченні та не підписала контракт з НОТУ.

Я вважаю, що там було три сторони відповідальності: "Суспільне", MARUV та "СТБ" . Багато чого не викладається у відкритий доступ, але навіть коли відбувся відбір і MARUV зрозуміла, що має підписувати деякі документи, там кілька днів йшли торги, – коментує конфлікт Мірошниченко.

За його словами, багато в чому телекомпанії йшли на поступки, але все-таки ставили на чолі суспільний інтерес.

Зрозуміло, що хтось залишився на своїй думці, хтось її поміняв, але це було дуже негарно. Тут їй треба було просто для себе приймати рішення, зважити що важливіше – втратити ринок РФ і погоджуватися представляти рідну країну на "Євробаченні" або порахувати, скільки можна буде заробити там, – висловився ведучий.

Чому MARUV не поїхала на "Євробачення" / Фото: instagram.com/maruvofficial

Це випадок, за словами Мірошниченка, дуже вплинув на регламент проведення Нацвідбору в Україні та змінив його з погляду ситуації у країні.

Всі артисти, перш ніж потрапити до шорт-листа, знайомляться з відкритими положеннями Нацвідбору, навіть і там прописано – якщо ти потрапляєш до списку, то ти маєш підписати цей документ. MARUV все заздалегідь знала, але у процесі гри все змінилося. До неї такого прецеденту ніколи не було, і цей випадок змінив історію перебігу "Євробачення", – каже Мірошниченко.

Як Тимур врятував кар'єру після матюків у прямому ефірі

Одним із ефірів на "Євробаченні", який найбільш запам'ятався, для Мірошниченка став ефір 2011 року. Тоді ведучий під час прямої трансляції почав вигукувати мати.

Пізніше виявилося, що виникли технічні неполадки і Тимур просто не вчасно ввімкнув мікрофон, але всі досі запитують, як ведучому вдалося врятувати свою кар'єру.

Я вважаю у тих, від кого залежала моя кар'єра у травні 2011 року було два шляхи: не розуміючи, як це сталося просто відрубати голову і на цьому все б забули, хто такий Тимур Мірошниченко, але якщо ти адекватний управлінець і ти розумієш, що в будь-якому разі треба розібратися, то стає зрозуміло...Але пожурили.

Філіп Кіркоров у трико приголомшив Тимура

До цього, розповідає Мірошниченко, у нього трапився великий курйоз із Філіпом Кіркоровим. У 2008 році Україну на "Євробаченні" представляла Ані Лорак, а російський артист допомагав їй створити номер і брав активну участь у її підготовці.

Тимур Мірошниченко розповідає, що тоді Лорак проводила всі репетиції у Москві на репетиційних базах Кіркорова. Мірошниченко та знімальна група пішли за нею, щоб відзняти матеріали про підготовку України до конкурсу.

Це був невеликий концертний зал і такі підвальні танцювальні студії, в яких Кароліна кілька годин зі своєю командою відточувала постановки. На одну з репетицій приїхав Кіркоров, він зайшов, запитав, як проходить репетиція і пішов. Ми ще трохи познімали, а потім із оператором вирішили вийти випити кави. Піднялися ми нагору і перше, що я бачу. це Кіркоров у трико, ось цей чоловічий бодік, і в гольфах . І він у такому вигляді ходить у фойє цього концертного залу та розмовляє по телефону!

Філіп Кіркоров змусив понервувати Тимура Мірошниченка / Фото: Скріншот з YouTube

За словами Мірошниченка, охоронці поп-короля подумали, що Тимур із оператором таємно вирішили зняти на відео Кіркорова, тож почали метушитися.

Ми самі здивувалися, бо побачити Філіпа Бедросовича в гольфах і трико це, по-перше, несподівано, а по-друге, явно не те, що ми хотіли побачити. Одні охоронці кинулися закривати його від нас, а інші – нас від нього. Він, звичайно, все зрозумів і дав їм такий німий жест, мовляв, "не чіпайте хлопців" і продовжив у такому втіленні крокувати фойє, а ми швидко пішли. Весь час, поки ми стояли на перекурі, ми мовчали, – розповів про курйоз Мірошниченка.

Мірошниченко, на відміну від багатьох глядачів, не підтримує думку, що саме завдяки Кіркорову Ані Лорак тоді посіла друге місце на конкурсі.

Я впевнений, що Філіп Кіркоров ніяк не вплинув на це. Він був у команді, він був одним із покровителів виступу, але ж він не глядач, який може проголосувати, – каже Мірошниченко.

Ера суперзірок на Євробаченні минула?

Зараз у Нацвідборі на Євробаченні рідко побачиш великих зірок української естради. Ані Тіна Кароль, ані Оля Полякова, ані інші ТОП-артисти чомусь не наважуються на участь. Тимур упевнений – артисти просто не хочуть ризикувати.

Це палиця з двома кінцями. Одна з причин, чому багато відомих артистів зараз, у другій фазі історії українського "Євробачення", не рвуться туди. Вони розуміють, що можуть навіть не пройти відбір. Навіть якщо їх буде призначено самостійним рішенням телекомпанії, вони, наприклад, можуть осоромитися там, і це буде хрест на їхній кар'єрі, – розповідає Мірошниченко.

Чому Оля Полякова та Тіна Кароль не хочуть бути учасницями Нацвідбору? / Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/tina_karol

За словами Мірошниченка, "Євробачення" часто стає додатковим трампліном для мегазірок.

"Євробачення" було важливим переломним моментом у житті і Андрія Данилка, і Вєрки Сердючки як артиста. До цього моменту Сердючка була гіперпопулярною, а в якийсь момент виникла "стеля", і щоб її пробити, довелося брати участь у "Євробаченні". Тоді це чудово спрацювало і зараз справжня королева цього конкурсу – Вєрка Сердючка, – каже ведучий.

Вєрка Сердючка – королева "Євробачення" / Фото: Скріншот з YouTube

Учасники Нацвідбору-2022

Цього року на Нацвідборі зібралися молоді виконавці-початківці. Деякі з них лише розпочинають кар'єру, а хтось уже зібрав свій великий фан-клуб.

Мені дуже подобається склад наших фіналістів, вони всі класні, всі молоді, вони енергійні і від них пре бажанням представляти країну на "Євробаченні". Для деяких артистів "Євробачення" – це майданчик представити себе, щоб про них просто дізналися, побудувати бізнес на цьому... ці хлопці всі знають, навіщо вони прийшли на відбір і розуміють, що означає представляти країну на такому рівні, тому я спокійний – хто б з них не виграв, це було б добре, – ділиться ведучий Нацвідбору.

Мірошниченко каже, що зараз складно визначити, хто зі співаків займе місце переможця, адже часто вгадати таке не можна.

Зараз є переживання щодо того, що припустимо виграє Аліна Паш або KALUSH, це приблизно така ж стилістика музики, як і рік тому. Чи зрозуміють другий рік поспіль і чи захочуть слухати? Якщо взяти Wellboy, чи не надто це локально? Чи сприймуть це європейці? Отримати відповіді на ці запитання можна лише, якщо відправити артистів туди та подивитися на реакцію, – каже Мірошниченко.

Тимур Мірошниченко

Нагадаємо, що пряма трансляція Нацвідбору розпочнеться о 18:30 в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Також його можна буде дивитися на YouTube і Facebook, сайті eurovision.ua, в мобільному додатоку suspilne.tv.