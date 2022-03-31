Кріс Рок, який отримав ляпас, на своєму концерті вперше торкнувся теми бійки з Віллом Смітом

Кріс Рок вперше торкнувся теми бійки / Фото: Getty Images

Вчора порушила мовчання Джада Пінкетт-Сміт після інциденту з чоловіком на "Оскарі", а тепер з'явився коментар від самого Кріса Рока, через недоречний жарт якого спалахнув весь скандал.

Історія на "Оскарі" стала однією з найбільш обговорюваних тем цього тижня у сфері шоу-бізнесу. Нагадаємо, американський актор і комік Кріс Рок невдало пожартував про дружину Вілла Сміта. Через що той вдарив коміка по обличчю. Пізніше після виходу Віллу Сміту довелося вибачатися, а потім з'явилося повідомлення, що до актора можуть застосувати санкції і навіть відібрати його першу у житті статуетку. Рішення про це буде озвучено вже у квітні.

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Актор розкаявся у своєму вчинку / Фото: Getty Images

І тепер у Мережі обговорюють відповідь Кріса Рока, який у середу ввечері на своєму шоу у Бостоні вперше порушив мовчання на цю тему.

Я все ще обмірковую те, що сталося. І колись розповім про це лайно. Це буде серйозно та смішно,

- такими словами почав свій виступ Рок, але поспішати з заявами він не став.

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Треба сказати, що після скандалу справи у Кріса Рока пішли ще краще: квитки на всі найближчі виступи розкупили за лічені години після церемонії. Також підвищилася сума гонорару.

Кріс Рок / Фото: Getty Images

Ми продовжуємо стежити, як буде розгортатися ситуація далі.

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Також у Мережі обговорюють факт, що Брюс Вілліс закінчує кар'єру через хворобу.

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