Полякова посварилася з Дорофєєвою, а Потапу наворожили дитину: як пройшов прем'єрний випуск

Як пройшов перший випуск "Голосу країни" 2022 / Фото: YouTube

Сліпі прослуховування 12-го сезону шоу "Голос країни" розпочалися зі спільного виступу зіркових тренерів. Святослав Вакарчук, Оля Полякова, Надя Дорофєєва та Потап виконали пісню Скрябіна – "Старі фотографії".

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Нагадаємо, що переможцем минулого сезону став підопічний Наді Дорофєєвої – Сергій Лазановський.

Першим на сцену вийшов учасник із Херсону – Євген Бічасний зі старим хітом Bee Gees – Stayin' Alive. До нього повернулися Полякова, Дорофєєва та Потап. Оля зазначила, що, почувши вокаліста, вона подумала, що це співає жінка.

Після хвилини роздумів Євген обрав Надю Дорофєєву.

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Олена Чукаленко із Києва розгорнула до себе всі чотири крісла. Дівчина за національністю циганка та тренери "Голосу" попросили її заспівати національну пісню, яка ще більше розкрила вокал дівчини.

Мені б хотілося, щоб мої шльопки теж шльопали на великій сцені, – сказала Альона і пішла до Олі Полякової.

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До слова, Альона наворожила Олексію Потапенку подію, яка змінить його життя. Колеги зіркового тренера відразу сказали, що йдеться про дитину.

Михайло Ніколаєнко із Дніпра обрав для сліпих прослуховувань пісню Океану Ельзи – "Дівчина (з іншого життя)". Незважаючи на те, що ніхто з тренерів не розвернувся до вокаліста, Святослав Вакарчук заспівав із ним уривок із цієї композиції.

Раптом до Михайла розгорнулося п'яте крісло, в якому знаходилися Олександра Зарицька та Андрій Мацола – вони мають право дати другий шанс учасникам, яких не обрали тренери.

Наступна учасниця сліпих прослуховувань родом із Криму. Аліє Хаджабадінова виконала пісню рідною кримськотатарською, чим вразила зіркових тренерів. До неї розгорнулися майже всі, окрім Олі Полякової. Дівчина обрала Святослава Вакарчука.

Ярослав Гав'янець з Тернопільської області – учасник бойових дій на сході України. Він виконав пісню "Тебе це може вбити" та розвернув крісло Олі Полякової. Ярослав все життя мріяв потрапити на сцену та впевнено йде до мети.

Наступна вокалістка прийшла на "Голос країни" із незвичайною версією пісні "Гусі". Інесу Грицаєнко обрали усі четверо тренерів, але вона приєдналася до команди Наді Дорофєєвої.

Наступним продемонстрував свої таланти Дмитро Ротькін – він не лише співав, а й грав на скрипці. Хлопець завоював увагу Дорофєєвої та Полякової, але обрав команду Наді.

Ярина Солоненко із Волинської області теж акомпанувала сама собі, але, на жаль, її не обрав жоден із зіркових тренерів.

Павло Нажига працює на п'яти роботах – і на кожній з них співає. Молодий тато мріє виконувати свої власні пісні і для цього прийшов на шоу. До нього розвернули крісла Надя Дорофєєва, Оля Полякова та Потап, і Павло обрав останнього.

Трійця "ГуляйГород" з Києва представила авторську пісню – це мікс фольклорної та електронної музики. Колективу пощастило – їм дали шанс Олександра Зарицька та Андрій Мацола.

Останньою учасницею першого випуску стала 31-річна Анна Кіндзерська. Вона професійний музикант та пише власну музику. До Анни розвернулися крісла усіх тренерів "Голосу країни", але вона обрала Святослава Вакарчука.

Раніше продюсер "Голосу країни" зізнався, що роман Тіни Кароль та Дана Балана був хайпом.