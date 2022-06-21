Поп-шлак з Росії поступово помирає: режисер Боднарчук про заборону російської музики в Україні

Олег Боднарчук прокоментував сайту "Сьогодні" заборону російської музики в Україні / Фото: Скріншот із відео,

Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє російську музику в Україні на ТБ, радіо, у розважальних закладах, громадському транспорті, готелях, ресторанах та іншому публічному просторі. Таке рішення депутатів вже підтримала Тіна Кароль, яка наголосила, що це "стримає перебіжчиків".

Зазначимо, що йдеться не про всю російськомовну музику. А про ту, яку виконують або ж створили саме громадяни РФ. Таке обмеження діятиме до звільнення усіх окупованих територій України та припинення російської агресії.

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Що дасть закон українській культурі, чи треба створювати перелік "чистих артистів РФ" – про це та інше розповів у коментарі сайту "Сьогодні" режисер Олег Боднарчук.

Закон про еволюцію та розвиток української культури

Зазначимо, що під заборону підпадає – публічне виконання російських пісень, використання фонограм, відеограм та кліпів виконавців, які підтримують російську агресію. Також музика артистів РФ не звучатиме у громадському транспорті. Водночас у таксі та під час приватних перевезень її можна вмикати тільки за згодою усіх пасажирів.

Олег Боднарчук вважає, що закон, який забороняє музику російських артистів – революційний. На думку продюсера, він "пришвидшує нашу еволюцію та сприяє розвитку саме української культури".

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Мені хочеться, щоб українська культура розвивалася не завдяки заборонам іншої, а через свою унікальність і самобутність. До речі, якщо говорити про масову культуру, то Україна вже випередила свого північного сусіда, де поп-культура вже давно не апелює до смислових цінностей, там вона зосереджена на низовинних речах. У нас все ж таки автори та виконавці акцентують увагу на сенсах і це сприймається широким загалом. Як ви помітили, навіть українські артисти з легковажним репертуаром все менше затребувані в цей час і вимушені переосмислювати себе в нових реаліях. Музичний поп-шлак з Росії поступово помирав в Україні еволюційно, тому що люди наші готові до матеріалу більш складного для сприйняття. І взагалі, важко уявити, як під час війни можуть лунати в Україні пісні посібників агресії, – розповів нам Олег.

Режисер вважає, що закон про заборону російської музики в Україні – революційний

Деякі українці й після початку повномасштабної війни продовжують слухати російських артистів, які або зберігають нейтралітет, або підтримують режим Путіна. Ми запитали у продюсера, чи вплине цей закон на їхній світогляд.

Це в першу чергу питання внутрішньої культури людини, її обізнаності у тому, що відбувається. Я, наприклад, не можу сприйняти сьогодні жодної російської сучасної пісні, тому що мені дисонує настрій, який там звучить – байдужість, сліпота, глухість. Для мене це знущання і наруга над українським народом. Я одразу уявляю ці задоволені обличчя виконавців, впевнених у тому, що вони живуть у злагоді через те, що російська армія вбиває українців.

На думку Боднарчука є шанс на те, що все ж таки українці перестануть слухати пісні російських артистів.

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Я не виключаю, що нашим юним користувачам музичних цифрових платформ відверто можуть подобатися якісь легковажні недалекоглядні російські пісеньки, але якщо свідоме оточення цієї людини, в тому числі держава зможе доступно пояснити, чому сьогодні це неправильно – то в майбутньому ми матимемо шанс на становлення в Україні сильного свідомого громадянина, – висловився режисер.

Без винятків не обішлось

Так, закон забороняє російську музику, але... Заборона стосується артистів, які після 1991 року офіційно є громадянами РФ. Винятком є росіяни, які отримали українське громадянство. Тобто, якщо, наприклад такі артисти-"мовчуни", як Ані Лорак, Таїсія Повалій чи MARUV є громадянками України – їхня творчість може звучати в нашій державі. Однак, якщо автором їхньої пісні є росіянин, який підтримує режим Путіна – її заборонять.

Ми поцікавились у Боднарчука, чи не краще було б також заборонити пісні українських співаків-"мовчунів", зважаючи на їхню позицію:

Україна не може дискримінувати своїх громадян, якщо вони не порушили закон. Потрібно або врегулювати це питання нормативно і визначити правовий статус і наслідки діяльності публічних осіб – громадяни України, які замовчують війну, або в інший спосіб його врегулювати. Я впевнений, що сьогодні до цих осіб точно буде застосована з боку українських медіа моральна відповідальність і вони не звучатимуть в нашій країні. Це питання честі і самосвідомості до кожного працівника медіа – громадянина України, – пояснив режисер.

Продюсер прокоментував винятки, що стосуються закону / Фото: Скріншот із відео

Додамо, що окрім цього винятка, під заборону не підпадають пісні з фільмів – їх не вирізатимуть з кінокартин, які дозволені Мінкультом. Також не заборонені уривки пісень та кліпів у програмах, знятих до 20 лютого 2014 року та кавери на пісні російських артистів, які були виконані громадянами України.

Перелік "чистих артистів РФ"

Ще один виняток, коли у російських артистів є шанс на гастролі в Україні. Для цього співак з РФ має заповнити відповідну декларацію, у якій визнає територіальну цілісність України, а свою батьківщину називає агресором. Цим питанням займатиметься СБУ.

Втім, Олег Боднарчук вважає це виключення недоречним. Він виступає проти активної підтримки будь-яких громадян РФ Україною. За його словами, у час війни це просто неможливо.

Це питання дуже розколює наше суспільство. Я вважаю, що ділити людей на хороших і поганих виключно за національною ознакою – це неправильно. Серед українців і росіян є різні люди. В більшості своїй росіяни підтримують війну і це ганебна правда. Але є випадки зради і серед українців: депутати, мери чи прості громадяни. Сьогодні я би проводив тест не на кров, а на людяність. Вважаю, що їхня (російських артистів, – Ред.) навіть альтернативна думка це їхня внутрішня справа. І вони, у тому числі, побудували таку агресивну країну. Своїми суспільними і творчими протестами вони боряться в першу чергу за себе і майбутнє своїх дітей, нам до цього не має справи. Я проти того, щоб Україна стала буферною зоною для їхньої пересидки тут. Впевнений, що найбільша користь від них у підтримці України з території Росії. Можливо це небезпечно, але в цьому тільки їхня вина і відповідальність, – зазначив режисер.

Зазначимо, що відповідний закон почне працювати після того, як його підпише президент України. На порушення закону можна буде поскаржитися у поліцію – вона займеться порушником.

Нагадаємо, раніше закон про заборон російської музики в Україні прокоментував Андрій Данилко. За словами артиста, це абсолютно правильне рішення в цілях безпеки.