Поплавський відкрив факультет TikTok. Ми подумали, хто б там міг викладати

Михайло Поплавський відкрив новий факультет TikTok / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/thejerryheil, instagram.com/annatrincher_official, instagram.com/mashukovsky, knukim.edu.ua

Ми склали список відомих українських TikTok-зірок, які могли б стати викладачами факультету. Серед нашого "викладацького" складу є і зірки шоу-бізнесу, які зараз дуже популярні серед майбутніх абітурієнтів.

Давайте пофантазуємо про те, хто ж з тіктокеров, крім Михайла Поплавського, який недавно випустив новий хіт, міг би приймати заліки і проводити іспити?

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва – не тільки популярна українська співачка, але і досвідчена TikTok-блогерка! Вона могла б очолити факультет. Хоча, напевно, це могло б бути десь в паралельному всесвіті, адже у Наді десятки концертів, зйомок та інших заходів. Але що, якщо вона б змогла це все поєднувати? На пари тоді ходили б всі 100% студентів!

Олег Машуковський

Олег Машуковскій, який є одним із суддів у шоу телеканалу "Україна" – "Співають всі", міг би відмінно підійти на роль викладача предмета "Створення інфоприводів" . Олег часто з'являється в ЗМІ, а нещодавно він навіть отримав звання "Тіктокер року".

Jerry Heil і Аня Трінчер

Який же TikTok без танців під найзаводніші треки, які завдяки цій соцмережі потім стають вірусними? Співачки Jerry Heil і Анна Трінчер, які нещодавно навіть випустили спільний трек, змогли б допомогти початківцям студентам-блогерам правильно підібрати музичний супровід для відео.

Дівчата також допоможуть придумати веселі рухи, які потім будуть повторювати мільйони TikTok-підписників.

Настя Захандревич

Настя – українська TikTok-блогерка, яка цього року отримала премію в номінації "Контент-мейкер" . У TikTok на неї підписано 2,3 мільйони людей. Дівчина, як і її колега Олег Машуковський, живе в TikTok-хаусі Whynot House і знімає яскраві відео про своє життя, а також вчить дівчаток правильно фарбуватися. Настя, до слова, могла б і сама бути студенткою, враховуючи, що їй 16 років, але дівчині вже є чим похвалитися і чому навчити майбутніх блогерів.

Стефі Шейді

Стефі Шейді – блогерка з України, яка проживає в Італії. Дівчина знімає різного роду ролики,зокрема кумедні відео, де вона переодягається в своїх бабусю і дідуся. Фан-контент мало не головний напрямок не тільки в TikTok, але на інших майданчиках в Мережі. Стефанія цілком могла б навчити початківців блогерів створювати веселі відео.

Андрій Шимановський

Андрій Шимановський – популярний TikTok-блогер, який вчить аудиторію української мови. На цьому факультеті він точно відповідав би за уроки української мови і правильної вимови, адже важливо вміти не тільки гарно танцювати під музику, а й правильно розмовляти!

Про факультет

Вперше не тільки в Україні, але і в світі в Університеті культури відкрився факультет Тік-Ток, йдеться на сайті університету. За словами Михайла Поплавського, у якого теж є власний TikTok-аккаунт, молодь має бути в тренді і творити свою зоряну дорогу за допомогою соцмереж".

Керівником проекту "Тіктокери університету культури" стала випускниця вузу, начальниця культурно-творчого відділу Лілія Можаєва.

Як зазначив Поплавський, навчання буде безкоштовним для всіх бажаючих студентів університету.

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