Поплавський поцілував у груди свою студентку Анну Трінчер: Це щоб не псувати макіяж

Анна Трінчер прокоментувала випадок, коли Поплавський поцілував її у груди. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Тоді мало хто звернув увагу на цей момент, поки не вийшов випуск про Михайла Поплавського на YouTube -каналі "Телебачення Торонто". У програмі, присвяченій співочому ректору, ведучі показали відео, яке 20-річна Анна Трінчер раніше розмістила у соцмережі. У коментарях до ролика багато хто обурився поведінкою 72-річного Михайла Михайловича стосовно своєї студентки (Анна навчається у КНУКіМ з 2018 року).

Сайт "Сьогодні" вирішив дізнатися подробиці в самої Ані Трінчер, а також попросили розповісти співачку, як вона ставиться до подібної ситуації.

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У груди Михайло Михайлович мене не цілував, бо їх в мене не було (нещодавно Аня зробила операцію зі збільшення грудей – Ред.). Він мене поцілував у районі шиї та ключиць. Це щоб не псувати макіяж. Тому що багато чоловіків забувають, що дівчата, до появи у світ, готуються дві години і роблять макіяж, це все дуже дорого коштує. Щоразу, коли вони проходяться своєю прекрасною борідкою по наших щоках, там залишаються плями. Тому я думаю, що Михайло Михайлович – передбачливий, йому за це великий плюс, – сказала Трінчер.

Скриншот: відео з YouTube

У цій ситуації Анна не бачить нічого негативного. При цьому в тих же США така історія, якби вона повернулася в інше русло, могла б позбавити когось усіх почестей і кар'єри. Хоча, тут теж питання спірне – адже все було за взаємною згодою, судячи з відео.

Ми артисти. Ми веселимо, засмучуємо – загалом даємо публіці багато різних емоцій. Але робимо це дуже обережно. Це вже їхня проблема, як вони сприймають те чи інше відео. Це їхня відповідальність. Якщо я це відео виклала і вважала, що все в ньому добре – значить так і є! Михайло Михайлович мені як тато, тільки музичний – про який харассмент може йтися? – пояснила нам Ганна.

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