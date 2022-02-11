Після перегляду нового кліпу Wellboy вам захочеться у село на дискотеку (відео)

Wellboy випустив кліп на пісню Nozzy Bossy / Фото: YouTube

До фіналу Нацвідбору залишилося небагато. Вже завтра із восьми фіналістів оберуть учасника, який представить нашу країну на міжнародному конкурсі в Італії.

Раніше ми слухали всі пісні конкурсантів і намагалися вирішити, хто ж із них здобуде перемогу. Alina Pash, Kalush, а може Our Atlantic? Обов'язково проголосуйте тут!

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Тим часом головною сьогоднішньою прем'єрою стало відео Wellboy на пісню Nozzy Bossy. У цій композиції Антон оспівує село та танцює до упаду з гусем, граблями та красунями.

Wellboy – Nozzy Bossy

До речі другий куплет пісні Wellboy написав англійською.

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Nozzy Bossy — пісня-вислів про нашу сильну країну, яка міцно стоїть на своїх ногах, на своїй землі.

Де дивитись фінал Нацвідбору на "Євробачення-2022"

Фінал Національного відбору пройде у суботу, 12 лютого, у форматі телевізійного концерту. Пряма трансляція Нацвідбору розпочнеться о 18:30 в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Також його можна буде дивитися на YouTube і Facebook, сайті eurovision.ua, мобільний додаток suspilne.tv.

На сцені виступатимуть вісім учасників:

Barleben – Hear My Words

Cloudless – All Be Alright

Michael Soul – Demons

Our Atlantic – Моє кохання

Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors

Kalush Orchestra – Stefania

Roxolana – Girlzzzz

Wellboy – Nozzy Bossy

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"Суспільне" вже визначило переможця Нацвідбору? Alina Pash стверджує, що її хочуть "злити" провокаціями.