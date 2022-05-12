Посил до фільму "Воно" та голий торс: The Rasmus запалили на сцені Євробачення

The Rasmus відкрив другий півфінал "Євробачення-2022" / Фото: Скріншот із відео

Сьогодні глядачі дізнаються імена других фіналістів "Євробачення-2022". На сцені головного вокального шоу вже виступив представник Фінляндії – всім відомий гурт The Rasmus з піснею Jezebel.

Напевно, багато глядачів побачили у шоу колективу такий собі посил до фільму жахів "Воно". Адже фронтмен Лаурі з’явився на самому початку виступу з жовтою кулькою у руках та у жовтому плащі.

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Музиканти драйвово запалили єфрованів – те, що треба для початку. Ну і звісно, ж 43-річний Лаурі як справжній рокер, на кінець виступу ефективно скинув плащ та похизувався торсом.

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До речі, The Rasmus є прихильником українського гурту Kalush Orchestra. Він виконував кавер на їхню конкурсну пісню та навіть разом з ними співав на вулицях Італії.