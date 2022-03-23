Співайте для Путіна: у Німеччині скасували концерти Любе

У Німеччині не хочуть бачити гурт "Любе" / Фото: Instagram

Вчора стало відомо, що Латвія хоче заборонити в'їзд більш ніж 20 артистам, у тому числі і беззмінному солісту гурту "Любе" Миколі Расторгуєву. А сьогодні з'явилася інформація, що концерти колективу у Німеччині скасовано.

У травні гурт "Любе" повинен був 12 травня виступати на фестивалі Urania у Берліні, проте виступ гурту не відбудеться. Як пише німецьке видання B.Z., причина скасування – участь гурту у скандальному концерті в "Лужниках", де святкувалася окупація Криму та вторгнення в Україну.

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Зазначається, що концерти "Любе" в інших німецьких містах також скасовано. Виступи колективу мали відбутися з 10 по 22 травня у Гамбурзі, Нюрнберзі та інших містах.

Нагадаємо, Микола Расторгуєв одним із перших підтримував анексію Криму. Російський співак назвав українців зомбованими та звинувачував у змові проти Росії.

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