Українські рокери вбили Путіна. Наступний Лукашенко (відео)

Рокери показали як помирає Путін / Фото: Колаж: Сьогодні
Складно знайти в Україні людину, яка б не бажала скорішої смерті президентові РФ. Зірки шоу-бізнесу пишуть пісні, в тексті яких промовляють це як мантру. Так, Коля Сєрга жорстко принизив Путіна у хіті: "В Одессе вы обычный поц". А Данилко працював над композицією "Маленька мрійниця", в монолозі якої всім відома фраза: "Геть з України, москаль некрасивий! Геть! Геть! Геть!". Не стоять осторонь і рокери.
"DETACH" запрем’єрили нове провокаційне відео "Кінцева". Ідея вбити Путіна прийшла фронтмену гурту, кліпмейкеру Олексію Веренчику, який свого часу працював над кліпами Linkin Park, Eminem, Lil Wayne та інших світових зірок.
Спочатку я хотів зробити щось просте. Наприклад, розбити голову Путіна об стіну чи облити її кров’ю. Але мене так затягнув увесь процес, що я витратив на відео більше місяця свого часу і створив цілий бойовик. В ньому супергерої DETACH реалізують мрію всього цивілізованого світу – вбивають Путіна, – розказав Олексій.
Фінал клипу інтригує. Бо в президента Білорусі, Олександра Лукашенко, після побаченого забігали очі. Тож хто знає, можливо "DETACH" потішать шанувальників другою частиною супергеройського екшену.
Нагадаємо, нещодавно легендарний рок-гурт "Metallica" зібрав космічну суму на допомогу Україні.