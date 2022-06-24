Українські рокери вбили Путіна. Наступний Лукашенко (відео)

Рокери показали як помирає Путін / Фото: Колаж: Сьогодні

Складно знайти в Україні людину, яка б не бажала скорішої смерті президентові РФ. Зірки шоу-бізнесу пишуть пісні, в тексті яких промовляють це як мантру. Так, Коля Сєрга жорстко принизив Путіна у хіті: "В Одессе вы обычный поц". А Данилко працював над композицією "Маленька мрійниця", в монолозі якої всім відома фраза: "Геть з України, москаль некрасивий! Геть! Геть! Геть!". Не стоять осторонь і рокери.

Рок-гурт "DETACH"

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"DETACH" запрем’єрили нове провокаційне відео "Кінцева". Ідея вбити Путіна прийшла фронтмену гурту, кліпмейкеру Олексію Веренчику, який свого часу працював над кліпами Linkin Park, Eminem, Lil Wayne та інших світових зірок.

Фронтмен гурту "DETACH", кліпмейкер Олексій Веренчик

Спочатку я хотів зробити щось просте. Наприклад, розбити голову Путіна об стіну чи облити її кров’ю. Але мене так затягнув увесь процес, що я витратив на відео більше місяця свого часу і створив цілий бойовик. В ньому супергерої DETACH реалізують мрію всього цивілізованого світу – вбивають Путіна, – розказав Олексій.

Путін палає! Скріншот: Youtube/deTach_musicНазвание

Фінал клипу інтригує. Бо в президента Білорусі, Олександра Лукашенко, після побаченого забігали очі. Тож хто знає, можливо "DETACH" потішать шанувальників другою частиною супергеройського екшену.

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Нагадаємо, нещодавно легендарний рок-гурт "Metallica" зібрав космічну суму на допомогу Україні.