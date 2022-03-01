Зрадив Путіна? Громадянин РФ Жерар Депардьє закликав припинити війну в Україні

Жерар Депардьє виступив проти війни в Україні. / Фото: Getty Images

Шостий день російські окупанти розстрілюють українські міста та мирне населення. І шостий день відомі люди з усього світу закликають до припинення війни. До прикладу, Роберт Де Ніро вимагав зупинити агресію спільними зусиллями.

Також закликав окупантів "скласти зброю та вести переговори" Жерар Депардьє, який отримав паспорт громадянина РФ особисто з рук Путіна.

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Росія та Україна завжди були братніми країнами. Я проти цієї братовбивчої війни. Кажу вам: "Складіть зброю і ведіть переговори!" – заявив актор, повідомляє Rfi.

До речі, це перший публічний вислів Депардьє з приводу нападу РФ на Україну.

Як Жерар Депардьє отримав паспорт РФ

Французький актор отримав російське громадянство у 2013 році. Паспорт йому вручав Володимир Путін у Сочі.

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Тоді він просив російське громадянство на знак протесту проти намірів тодішнього президента Франції Франсуа Олланда запровадити в країні 75-відсотковий податок на найзаможніших громадян.

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Актор був прописаний у квартирі свого друга, колишнього директора Держфільмофонду Миколи Бородачова у Саранську.

Нагадаємо, принц Чарльз підтримав Україну. А Леді Гага заявила, що її серце зараз з українцями.

Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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