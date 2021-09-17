Представлені 25 фіналісток конкурсу Міс Україна-2021: фото всіх учасниць

Представлені учасниці конкурсу "Міс Україна-2021" / Фото: Instagram
Цьогоріч організатори конкурсу представили публіці нову корону для конкурсу "Міс Україна – 2021", яка виготовлена з білого золота та інкрустована 300 каратами дорогоцінних каменів. Виріб також прикрасили 1250 діамантами і 27 сапфірами.
Саме ця корона дістанеться переможниці "Міс Україна-2021". Її ім'я ми дізнаємося вже в наступному місяці. А поки пропонуємо поглянути на ТОП-25 учасниць, які пройшли у фінал конкурсу.
Учасниці "Міс Україна-2021"
Організатори "Міс Україна" розповіли, що під час підготовки до конкурсу було опрацьовано кілька тисяч анкет, а також проведені відкриті кастинги в Одесі, Харкові, Львові та Києві.
А через зміни у відборі дівчат, в Мережі обговорювали строгі правила конкурсу і те, що організаторам нібито складно знайти ідеальних претенденток.
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