Продовження Сексу і міста все ближче – дивимось перший трейлер серіалу

Новий кадри із продовження серіалу "Секс і місто" / Фото: Скріншот з YouTube

У Мережі показали нові кадри із серіалу And Just Like That (І просто так) – продовження "Сексу і місто".

У відео з'явилися три з чотирьох головних героїнь – Кері, Міранда та Шарлотта У ролику також можна побачити Містера Біга та нову героїню – стендап-коміка Че Діаз.

Варто зазначити, що українці зможуть побачити прем'єру продовження серіалу одночасно з усім світом – 10 грудня на OLL.TV.

Що буде в продовженні

За словами творців, глядачі побачать мегаполіс у розпал пандемії, будуть нові герої, нові пригоди нью-йоркських модниць та нові зустрічі зі старими коханцями. На зміну Саманті прийшли дві героїні: сильна, впливова афроамериканка та азіатська жінка. Сам сюжет досі залишається інтригою . Чи розлучиться Керрі з чоловіком її мрії містером Бігом – теж неясно. Але що відомо точно – це буде історія вже трьох головних героїнь після 50-ти. Вони, як і раніше, залишаються найкращими подругами.

