Демі Мур закрутила роман з ресторатором, який молодший за неї на 13 років – ЗМІ

Актриса вже кілька місяців у стосунках / Фото: открытые источники, instagram.com/demimoore/

Цього тижня ім'я Демі Мур з'являлося на сторінках таблоїдів кілька разів: через жарти про "Солдата Джейн" Вілл Сміт ударив Кріса Рока, у зв'язку з непростим повідомленням про хвороби Брюса Вілліса, а також змінами на любовному фронті. Про особисте життя зірки далі й йтиметься.

Так, західна преса, зокрема New York Post, активно пише про те, що 59-річна зірка кіно певний час зустрічається з 46-річним Денієлом Хаммом. Це відомий ресторатор Eleven Madison Park. Нібито вони будують стосунки вже кілька місяців (власне, як і Еністон та Пітт). І цю інформацію підтверджують одразу кілька інсайдерів.

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Демі Мур

На даний момент ці стосунки справді дуже гарячі, але й непрості. Деніел багато працює у своєму ресторані, але вони все одно часто знаходять час, щоб побачитися. Майже всі їхні романтичні вечері відбуваються саме там.

Вперше про їхній роман заговорили на початку березня, коли їх разом помітили на показі Chloe у рамках Тижня моди. Поки що офіційного підтвердження роману від акторки та ресторатора немає. Кажуть, що вони познайомилися у ресторані Eleven Madison Park, який у 2017 році став найкращим у світі у ТОП-листі за версією New York Times.

Деніел Хамм

Чи переросте роман на щось більше, покаже час. Але 13-річна різниця у віці їх явно не бентежить. Зазначимо, що раніше Демі Мур була одружена з Ештоном Кутчером, який молодший за неї на 15 років.

До речі, також у всіх на устах чутки про те, до кого могла піти Надя Дорофєєва після розлучення з Дантесом.

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