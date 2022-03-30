Приходько у день народження дочки пообіцяла зробити все, щоб продовжити її дитинство якнайдовше

Анастасія Приходько зворушливо привітала доньку з днем народження / Фото: instagram.com/prykhodko_official

У березні у сім'ї Анастасії Приходько кілька свят. Минулого тижня синові співачки виповнився рік , а сьогодні вітання приймає Нанна. Їй виповнилося 12 років.

Артистка, раніше сильно критикувала Лорак і Лободу за мовчання про війну в Україні, на своїй сторінці в інстаграм опублікувала зворушливо послання дочки.

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Незважаючи на війну, співачка пообіцяла зробити цей день для Нани особливим.

Я тебе дуже люблю! З днем народження моє серце. Згадую як я приїхала до пологового будинку, як проходили пологи важко – 12 годин… Але мого щастя не було меж, коли я взяла її на руки! І ось так досі, вона абсолютно домашня і мамина дитина! І я зроблю все, щоб продовжити дитинство якнайдовше! У мене найкращий комплімент від Бога!

Нагадаємо, Анастасія Приходько народила дочку Нанну від абхазького бізнесмена – Нурі Кухілава, але незабаром пара розлучилася. Зараз співачка у шлюбі із бізнесменом на ім'я Олександр. У вересні 2020 року пара вінчалася у церкві. 2015 року Приходько народила сина Гордія, а в березні 2021 сина Луку.