Прикрився персиком: Орландо Блум голяка скупався перед туристами (фото)

Орландо Блум голяка скупався в річці / Фото: instagram.com/orlandobloom
У 2016 році весь світ облетіли фото, на яких голий Орландо Блум катав Кеті Перрі, на той момент ще свою дівчину, а вже зараз – дружину і матір його доньки, на серфі. З одягу тоді на Блумі була тільки бейсболка.
Схоже, що актор вирішив повторити витівку, повністю роздягнувшись для купання в річці. Тільки цього разу його сфотографувал не папараці, а хтось із близьких. Адже свої "голі" фото Орландо сам опублікував в Instagram. Пікантні місця актор прикрив емодзі у вигляді персика.
(Щоб переглянути інші фото та відео, гортайте публікацію праворуч)
У коментарях багато хто захопився зовнішнім виглядом Орландо, який явно не пропускає заняття в спортзалі. Підписники актора написали йому сотні компліментів:
- Кращий!
- О Боже мій!
- Такий гарний!
- Відмінна дупа, чувак.
Ці фото і відео зібрали майже 400 тисяч лайків менш, ніж за добу після публікації.
Зазначимо, що британський актор Орландо Блум одружений з американською співачкою Кеті Перрі, яка народила йому дочку. Дівчинку назвали Дейзі Дав Блум. Для Перрі малятко стала первістком, а ось у Блума є 10-річний син Флінн від шлюбу з моделлю Мірандою Керр.
Новина про весілля Перрі і Блума з'явилася в березні цього року, коли співачку помітили з обручкою на безіменному пальці.
Раніше Кеті Перрі та Орландо Блум показали архівні фото із заручин.
Кеті Перрі показала фігуру після пологів – дивіться відео: