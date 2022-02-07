Принц Чарльз чекає не дочекається прийняти британський престол

Принц Чарльз відреагував на рішення королеви дарувати його дружині Каміллі титул королеви-консорту. / Фото: Getty Images

6 лютого Єлизавета ІІ відзначила платиновий ювілей правління - британський монарх перебуває на троні найдовше сучасних правителів! Напередодні Її Величність офіційно зголосилася нагородити герцогиню Корнуолську титулом королеви-консорта після того, як на престол зійде її старший син – Чарльз.

Натомість сам принц Уельський зазначив, що він глибоко усвідомлює честь надану його дорогій дружині Каміллі.

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Окрім того, Чарльз натякнув, що готовий прийняти британський престол після Єлизавети ІІ.

Принц Чарльз та королева Єлизавета ІІ. / Фото: Getty Images

Ми глибоко усвідомлюємо честь, надану моєю матір'ю. Ми разом прагнули служити і підтримувати Її Величність і всю нашу сім'ю. Моя дорога дружина завжди була моєю непохитною підтримкою у всьому, – йдеться в листі принца Чарльза.

Також син Єлизавети ІІ зазначив, що рік безпрецедентного платинового ювілею дає усім можливість відсвяткувати разом служіння королеві, "прикладом якої керуватимуться найближчими роками".

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Нещодавно королева Великої Британії зробила важливу офіційну заяву – після її відходу з поста, трон може зайняти її син Чарльз. За інформацією іноземних ЗМІ, у палаці вже готують усе необхідне, аби найближчим часом підготувати народ до зміни правителя та влаштувати церемонію коронації.

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Раніше ми повідомляли про те, що територія Віндзорського замку стане безпольотною зоною для захисту королеви Єлизавети.