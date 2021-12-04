Принц Гаррі та Меган Маркл виграли суд проти таблоїда, та готують ще один позов

Принц Гаррі та Меган Маркл продовжують війну зі ЗМІ / Фото: Getty Images
У 2019 році видання Mail on Sunday опублікувало лист отця Меган Маркл, що обурило герцогиню і через що вона подала до суду на журналістів.
Тоді колишня акторка програла слухання і мала заплатити близько 90 тисяч доларів компенсації. На початку цього року Вищий суд все ж таки визнав, що таблоїд порушив право на недоторканність особистого життя герцогині Сассекської.
Судді вирішили, що зміст листа є "особистим, приватним і не становить законного суспільного інтересу". У виданні, до речі, з таким рішенням не погоджуються.
Тим не менш, Меган офіційно перемогла, а її чоловік принц Гаррі виступив проти видань The Sun, News of the World та Daily Mirror. Онук Єлизавети II упевнений, що ці таблоїди незаконно перехоплювали його голосові повідомлення, пише Guardian.
Ймовірно, Гаррі також звернеться до суду з позовом.
Нещодавно Дональд Трамп заявив, що принц Гаррі пошкодує про шлюб із Меган Маркл. Трамп ніколи не приховував, що йому не подобається Маркл. Він неодноразово негативно висловлювався на адресу дружини принца Гаррі.
Я думаю, що вона дуже зневажливо ставиться до королівської родини і, найголовніше, до королеви, – сказав Дональд Трамп у нещодавньому інтерв'ю.
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