Принц Гаррі зізнався, як любить проводити час без Меган Маркл та дітей

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З весни минулого року принц Гаррі є директором BetterUp. Разом із найкращою подругою Меган Маркл тенісисткою Сіреною Вільямс та генеральним директором компанії Алексі Робішо віе обговорив важливість ментального здоров'я.

Герцог Сассекський зізнався, він не з чуток знає про вигорання. Принц Гаррі закликав шукати можливість, щоб зосередитись на власному благополуччі. Він розуміє, коли є діти, то турбота про себе йде на інший план. Гаррі навчився шукати час на себе.

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Як розповів онук королеви, він намагається щоранку виділяти від 30 до 45 хвилин, щоб зосередитися на собі.

Окей, один із дітей пішов до школи. Інший спить. У нашій програмі перерва. Це час або для тренування, або для прогулянки з собакою, для прогулянки на природі, а може, для медитації, – цитує принца Гаррі видання People

Варто зазначити, принц Гаррі не раз зізнавався у власних психологічних проблемах, які йому доводилося долати з самого дитинства, зокрема, йому важко було змиритися із загибеллю матері, принцеси Діани.

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Нещодавно герцог Сассекський зізнався, що переживає за Меган Маркл через підвищену увагу ЗМІ до неї.