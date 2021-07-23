Принц Гаррі може спровокувати новий скандал з батьком через одкровення про мачуху

Принц Гаррі може остаточно розірвати стосунки зі своєю сім'єю. За даними інсайдерів, в своїх мемуарах принц Гаррі торкнеться тем, яких королівська сім'я не любить обговорювати

Принц Гаррі може остаточно посваритися з батьком / Фото: Getty Images

Мемуари принца Гаррі ще не були опубліковані, але вже кілька днів книгу активно обговорюють в ЗМІ. На думку королівських експертів, нові одкровення спровокують черговий скандал між герцогом Сассекським і родичами. Особливо мемуари можуть вплинути і на так напружені стосунки принца Гаррі з батьком – принцом Чарльзом.

Як пише Daily Mail, в своїх мемуарах Гаррі збирається розповісти деякі раніше невідомі факти про свою мачуху – Каміллу Паркер-Боулз.

Давайте будемо чесними, Гаррі ніколи не був близький з Каміллою. Якщо він опише їх складні стосунки в книзі, це може зруйнувати основу, яку принц Чарльз закладає перед тим, як Камілла стане королевою, – розповів інсайдер.

Як зазначають інсайдери, ситуація з Гаррі дуже засмучує Чарльза – адже з молодшим сином у нього раніше більш довірливі стосунки, ніж з Вільямом.

Принц Чарльз та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Інше джерело розповідає, що принц Гаррі збирається у своїй книзі докладніше розповісти про смерть мами.

Мемуари Гаррі будуть в значній мірі зосереджені на жахливій трагедії, смерті його матері і на тому, кого він в цьому звинувачує, – пише Express.

Нагадаємо, мемуари принц Гаррі продав видавництву Penguin Random House за 20 мільйонів доларів. Книга надійде в продаж в 2022 році.

Раніше з'явилася інформація, що принца Гаррі можуть не запросити на святкування 70-річчя правління королеви .