Брат королеви Єлизавети II підтримав Україну, повернувши РФ подарований Кремлем Орден Дружби

Принц Майкл Кентський став на бік України / Фото: Getty Images
Йде десятий день вторгнення Росії в Україну. Сили ЗСУ та тероборони, а також прості українці по всіх напрямках, і кожен на своєму місці, продовжують боротися з російським окупантом. Сили у цій боротьбі додає також приголомшлива підтримка всього світу.
Так, раніше ми писали, що герцоги Кембриджські герцоги Сасекські, принц Чарльз підтримували українців, а королева Єлизавета II зробила "щедру" пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій. Але також стало відомо, що ще один член БКС озвучив своє обурення через напад Росії на Україну. Як повідомляє Hello!, двоюрідний брат королеви Великобританії Єлизавети II – принц Майкл Кентський – повертає Орден Дружби Росії, який йому раніше вручав Кремль
У повідомленні представника говорилося таке:
Я можу підтвердити, що Його Королівська Високість принц Майкл Кентський повертає свій російський орден Дружби. Подальших коментарів не буде.
Зазначимо, що князю Майклу цю нагороду вручав Дмитро Медведєв у 2009 році, вона вважається однією з найвищих нагород РФ.
Також нагадаємо, що багато західних зірок вже й висловлювалися на підтримку України, і допомагають матеріально.
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Ми впевнені у перемозі. Все буде Україною!
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