Брат королеви Єлизавети II підтримав Україну, повернувши РФ подарований Кремлем Орден Дружби

Принц Майкл Кентський став на бік України / Фото: Getty Images

Йде десятий день вторгнення Росії в Україну. Сили ЗСУ та тероборони, а також прості українці по всіх напрямках, і кожен на своєму місці, продовжують боротися з російським окупантом. Сили у цій боротьбі додає також приголомшлива підтримка всього світу.

Так, раніше ми писали, що герцоги Кембриджські герцоги Сасекські, принц Чарльз підтримували українців, а королева Єлизавета II зробила "щедру" пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій. Але також стало відомо, що ще один член БКС озвучив своє обурення через напад Росії на Україну. Як повідомляє Hello!, двоюрідний брат королеви Великобританії Єлизавети II – принц Майкл Кентський – повертає Орден Дружби Росії, який йому раніше вручав Кремль

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Принц Майкл Кентський / Фото: Getty Images

У повідомленні представника говорилося таке:

Я можу підтвердити, що Його Королівська Високість принц Майкл Кентський повертає свій російський орден Дружби. Подальших коментарів не буде.

Зазначимо, що князю Майклу цю нагороду вручав Дмитро Медведєв у 2009 році, вона вважається однією з найвищих нагород РФ.

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Також нагадаємо, що багато західних зірок вже й висловлювалися на підтримку України, і допомагають матеріально.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україною!

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