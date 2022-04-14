Не королівське дитинство: принц Вільям згадав, як рив канави і ховався в норах

Принц Вільям в новому інтерв'ю поділився дитячими спогадами / Фото: Getty Images, instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Поки в Мережі обговорювали рідкісне відео з молодою королевою Єлизаветою, з'явилися цікаві новини про її онука. Герцог Кембриджський відвідав лондонську студію звукозапису, що працює на сонячній енергії, для участі в інтерв'ю на тему зміни клімату та важливості збереження навколишнього середовища.

Так, у процесі бесіди з Кейт Бланшетт та Денні Кеннеді принц Вільям зізнався, що з дитинства обожнює природу, інтерес до неї з'явився завдяки документальним фільмам Девіда Аттенборо, а також розповідям принца Чарльза та дідуся – принца Філіпа.

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Принц Вільям / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Виявляється, що у юного Вільяма дитинство було досить простим і "не королівським" у тому розумінні, як завжди думають про життя членів БКС.

Я думаю, що мій інтерес до цієї теми та бажання вивчати її пробудили мій дід та батько, які протягом багатьох років любили природу та були захоплені цим. Тому, коли я ріс, я сприймав перебування в саду як пригоду і можливість дослідження. Я годинами лазив по деревах, копав канави та різні ями, ховався в нори та всякі садові укриття. Тож я любив проводити час у дикій природі та у воді.

Важливі заяви про природу та клімат від герцога Кембриджського дивіться далі у відео.

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Нагадаємо, принц Вільям рік вивчав у Кенії дику природу та проблеми екології перед вступом до Сент-Ендрюського університету. 2020 року разом із Кейт Міддлтон вони заснували міжнародну екологічну премію The Earthshot Prize. У жовтні минулого року п'ять новаторських проєктів отримали премії у розмірі 1,3 мільйона доларів кожен.

Також у всіх на вустах новини про те, що монархи Нідерландів відмовили герцогам Сассекським в офіційному прийомі.

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