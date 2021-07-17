Принц Вільям і Кейт Міддлтон збираються порушити королівську традицію заради свого сина

Заради свого сина подружжя готове порушити давню сімейну традицію – не відправляти принца Джорджа в школу-інтернат. Так колись на навчання вирушили принци Вільям і Гаррі

Принц Вільям і Кейт Міддлтон порушать традицію заради свого сина / Фото: Getty Images

Нещодавно шанувальники Меган Маркл закидали принца Вільяма гнівними повідомленнями після його заяви про расизм на "Євро-2020" . Схоже, герцога Кембриджського це зовсім не турбує, адже зараз він зайнятий вирішенням сімейних проблем.

Як повідомляє Express.co, uk, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон збираються порушити королівську традицію. Справа в тому, що їх синові, принцу Джорджу, зовсім скоро виповниться вісім років. У такому віці, згідно з традицією, діти в британській королівській сім'ї відправляються в школу-інтернат. Так було і з Вільямом, і з Гаррі – обидва вчилися в школі-інтернаті Ludgrove в Беркширі.

Однак, як стверджує королівський оглядач Дункан Ларкомб, принц Вільям і Кейт Міддлтон не хочуть, щоб їхній син їхав далеко від дому. Якщо вони приймуть рішення залишити Джорджа в Лондоні, то порушать давню королівську традицію.

Можу сказати, що навіть до народження Джорджа Вільям точно не хотів, щоб будь-який з його дітей їхав в школу-інтернат, – каже Ларкомб.

Кейт Міддлтон, принц Вільям і принц Джордж відвідали фінал Євро-2020 / Фото: Getty Images

Королівський оглядач припускає, що маленький Джордж, якщо і відправиться в подібний навчальний заклад, то, ймовірно, проводитиме там тільки частину дня, а потім батьки забиратимуть його додому.

Зараз принц Джордж вчиться в лондонській школі Thomas's Battersea – там діти можуть проходити навчання до 13 років.

Я думаю, що, на думку Вільяма і Кейт, якщо діти щасливі в школі, навіщо щось міняти? – каже Ларкомб.

Раніше ми писали, що принц Джордж став зіркою соцмереж після матчу Англії та Італії на "Євро-2020".

Кілька місяців тому принца Джорджа хотіли отруїти – дивіться відеосюжет про це: