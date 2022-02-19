Принцу Ендрю – 62: як секс-скандал зруйнував життя улюбленого сина Єлизаветы II

Як секс-скандал змінив життя принца Ендрю / Фото: Getty Images

Герцогу Йоркському вдалося мирно вирішити питання з Вірджинією Джуффре, домовившись виплати їй велику суму грошей. Але королівські експерти впевнені, що секс-скандал змінив життя принца Ендрю та його близьких. Розповідаємо подробиці.

Втратив звання

Принц Ендрю / Фото: Getty Images

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Єлизавета II вирішила позбавити улюбленого сина всіх військових звань. Також принц Ендрю більше не може використати титул "Його королівська Високість", отриманий при народженні. Крім того, він втратив заступництво монархії і був повністю відсторонений від суспільної діяльності.

У принца Ендрю натягнуті стосунки з принцом Чарльзом

У принца Чарльза зіпсувалися стосунки з принцом Ендрю / Фото: Getty Images

Старший син королеви злий на принц Ендрю через те, що він ввів його в оману з приводу ситуації. Принц Ендрю всіх запевняв, що історія з Вірджинією Джуффре не доставить проблем, а в результаті справа дійшла до суду. За словами інсайдерів, саме принц Чарльз наполіг на тому, щоб брата позбавили всіх військових звань та титулу.

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Репутація зіпсована

Хоч суду й не буде, але, на думку королівських експертів, принцу Ендрю не вдасться відновити свою репутацію. За чутками, син Єлизавети II не братиме участі в офіційних заходах з нагоди Платинового ювілею королеви.

Принц Ендрю / Фото: Getty Images

Крім цього, у графстві Йорка вимагають позбавити принца Ендрю титулу герцога Йоркського, не бажаючи мати з ним нічого спільного. Про це пише The Guardian.

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Після того, як з нього зняли військові звання та обов'язки патрона організацій, має прийти кінець його зв'язку з нашим чудовим містом. У Йорка є унікальний зв'язок з Короною, і монархія – важлива частина спадщини нашого міста та нашої історії, велика причина для гордості, – каже представник міської ради Йорка Дерріл Смоллі.

Скандал може вплинути на дочок

Принцеси Беатріс і Євгенія все ще королівські особи, однак королівські експерти відзначають, що їх титули можуть змінитися.

Принц Ендрю та принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Як запевняє королівський експерт Дункан Ларком, життя принцес, безперечно, "буде іншим". Через те, що принц Ендрю позбавлений королівських обов'язків, його дочки стануть менше з'являтися на громадських заходах, на яких раніше мали супроводжувати батька.

Нагадаємо, американка Вірджинія Джуффре заявила, що принц Ендрю зґвалтував її, коли їй було 17 років. Член королівської сім'ї заперечував свою провину і стверджував, що не знайомий із Вірджинією.

Однак у Мережі є фотографія, зроблена у 2001 році, на якій молодого принца Ендрю знято з дівчиною.

Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

Потім адвокати герцога заявляли, що "якщо між принцом та Вірджинією Джуффре і відбувалася якась "сексуальна активність", то це було за взаємною згодою". Син королеви збирався йти до суду і наполягав на тому, щоб справу розглядав суд присяжних. Але зрештою, питання вдалося врегулювати мирно. Тим більше на цьому наполягала королівська сім'я.

Раніше ми розповідали, що нещодавно принц Чарльз потрапив у скандал.