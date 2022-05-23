Іван Охлобистін знову видав чергову порцію жовчі / Фото: Колаж: Сьогодні

Іван Охлобистін з 2014 року підтримує кривавий путінський режим. За ці роки зірка серіалу "Інтерни" так і не прозрів. Він називає війну "тимчасовим конфліктом" і продовжує бурмотіти про "братні народи".

Днями Охлобистін вирішив висловити свою думку щодо Алли Пугачової та Максима Галкіна, які не підтримують кривавий Кремль і виїхали до Ізраїлю.

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Актор-п'яниця каже, що Алла Борисівна – досить суперечлива постать, а її чоловік зовсім не є частиною російської культури, повідомляє росЗМІ.

Рената Литвинова – частина російської культури, про Земфіру я навіть не кажу. А ось Галкін – це не частина нашої культури, це щось із оформлювального цеху, допів, які стали головними. У мене всі програми з ним викликали збентеження, я взагалі таких аномалій побоююся. Свічку не тримав, нічого не можу про нього сказати як про людину, але відчуваю якесь відчуження, – сказав актор-путініст.

Крім того, він натякнув, що Галкін нібито збочинець, як Борис Мойсеєв.

Я не можу його по суті не любити, адже він може виявитися кльовою людиною. Ось, Борис Мойсеєв теж, хто б про нього що не говорив, а близькі друзі запевняють, що чудовий товариш. Я просто ставлюся до цих збочень, самі розумієте, дуже негативно, – додав Охлобистін.

Нагадаємо, Іван Охлобистін відомий своїми гомофобними та антиукраїнськими і шовіністичними висловлюваннями, а також підтримкою так званих "Л/ДНР".

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До речі, вже не вперше Іван Охлобистін критикує зірок, які висловлюють антивоєнну позицію. Раніше затятий шанувальник Путіна обурився настроями акторки Інгеборги Дапкунайте.