Привіт ворогам? Який посил несе "воронячий" костюм солістки Go_A на Нацвідборі (фото)

Солістка Go_A розкрила секрет свого незвичайного вбрання на Нацвідборі / Фото: "Сегодня"

Гурт Go_A відкрив Нацвідбір на "Євробачення-2022", що проходить у Центрі культури та мистецтва НАУ. Увагу глядачів привернуло незвичайне вбрання солістки Катерини Павленко. Найяскравішим елементом сукні є птахи, схожі на ворон.

Журналісти "Сьогодні" перебувають за лаштунками Нацвідбору і вже встигли поспілкуватися з Катериною та розпитати її про вбрання.

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Наряд створив дизайнер Назар Дідик, який робив мені вбрання на шоу "Маска" та "Міс Україна". Він — експериментатор, а я люблю експерименти! Ці птахи – моє особисте "відсилання" деяким людям, – загадково каже Катерина.

На наше запитання про те, чи не є пташки втіленням її ворогів чи конкурентів, артистка відповіла:

Можливо, не хочу говорити, – сказала Павленко.

Катерина Павленко розкрила таємне посилання її вбрання на Нацвідборі / Фото: "Сегодня"

Незабаром ми дізнаємося, хто стане переможцем Національного відбору на "Євробачення-2022". Одним із найзворушливіших виступів став номер Barleben. Після його виступу журі встало та аплодувало йому стоячи. Як відреагував на це артист – читайте у нашому матеріалі.