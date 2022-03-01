Приянка Чопра закликала допомогти українцям: У цій зоні бойових дій безневинні життя

Приянка Чопра закликала допомогти Україні / Фото: instagram.com/priyankachopra

Дії Росії визнали агресією не лише українські, а й багато світових зірок. Навіть Жерар Депардьє, який отримав російський паспорт особисто з рук Путіна, закликав зупинити війну в Україні.

Індійська актриса та співачка Пріянка Чопра в Instagram також заявила про те, що вважає воєнні дії в Україні катастрофою в сучасному світі.

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Ситуація, яка розгортається в Україні, лякає. Невинні люди живуть у страху за своє життя та життя своїх близьких і намагаються зорієнтуватися у невизначеності найближчого майбутнього. Важко зрозуміти, як у сучасному світі це могло перерости в таку катастрофічну точку, але це важливий момент, який позначиться на всьому світі. У цій зоні бойових дій безневинні життя. Вони такі самі, як ти і я, – написала Чопра.

Крім того, актриса розмістила у своєму профілі посилання на фонд UNICEF, де жителі різних країн можуть допомогти українцям і зробити свій внесок у порятунок України від воєнної агресії РФ.

Скріншот – instagram.com/priyankachopra

Нагадаємо, принц Чарльз підтримав Україну. А Леді Гага заявила, що її серце зараз з українцями.

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