Рак у Андрія Малахова викликала процедура омолодження, що занапастила Янковського та Абдулова – ЗМІ

Малахов вдавався до клітинного омолодження / Фото: instagram.com/malakhov007

Проблеми зі здоров'ям телеведучого Андрія Малахова, за словами інсайдера, пов'язані з онкологічним захворюванням. Нібито ведучий бореться з раком та проходить лікування у Німеччині.

Однак, як повідомляють деякі ЗМІ, причина може бути в іншому. Малахова підозрюють у зловживанні процедурами для омолодження, а саме – клітинною терапією.

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Омолодження стовбуровими клітинами широко використовували у пластичній хірургії. Тільки процедура має дуже серйозні наслідки.

Серед побічних ефектів такого омолодження може бути випадання волосся, брів та вій. Крім того, на думку медиків, така процедура може дати протилежний результат і спровокувати тяжкі захворювання.

Хто із зірок омолоджувався стовбуровими клітинами?

Російська актриса Анна Самохіна, яка померла в 2010 році від раку шлунка, також регулярно робила собі ін'єкції зі стовбуровими клітинами. Лікарі припускають, що саме це спричинило тяжке захворювання, а надалі й смерть актриси.

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Анна Самохіна

У смертельному омолодженні підозрюють і улюбленця радянських екранів Олександра Абдулова. Незадовго до своєї смерті актор справді мав кращий вигляд, але незабаром його підкосив рак легень.

Олександр Абдулов / Фото: YouTube

Говорять, що Абдулов порадив процедуру і своєму другові Олегу Янковському. Відомий артист також пішов із життя після тривалої боротьби з раком підшлункової залози.

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Олег Янковський / Фото: uznayvse

Раніше відомий російський продюсер пригрозив розкрити таємниці особистого життя Андрія Малахова.