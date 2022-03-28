Сталося зіткнення: автомобіль Пугачової, яка виїхала з Росії, потрапив у ДТП

Особистий водій Алли Пугачової потрапив у ДТП на автомобілі співачки / Фото: Скриншот из видео

Аварія сталася ще 22 березня, але про це стало відомо лише зараз. За кермом автомобіля, який належить Пугачовій, був особистий водій співачки.

Було зафіксовано ДТП за участю автомобілів ГАЗ та Мерседес S500. За фактом зіткнення були отримані суперечливі свідчення водіїв, – пише kp.ru

Як стало відомо, водій ГАЗ на перехресті порушив правила дорожнього руху та не поступився дорогою "Мерседесу", влетівши в нього. В аварії ніхто не постраждав.



Нагадаємо, за інформацією росЗМІ,



Нещодавно в Мережі з'явилося фото Алли Пугачової та Максима Галкіна в Ізраїлі. Нагадаємо, за інформацією росЗМІ, Алла Пугачова та Максим Галкін вже близько місяця перебувають у Кейсарії, де живуть відомі ізраїльські адвокати й телезірки. Парочка орендує там будинок. І хоча співачка запевняла, що надовго за кордоном не затримається і невдовзі повернеться до країни-агресорки, проте їй мало хто повірив.Нещодавно в Мережі з'явилося фото Алли Пугачової та Максима Галкіна в Ізраїлі.

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До слова, близька подруга Алли Пугачової запевняє, що співачка не збирається їхати назавжди з Росії й незабаром повернеться.

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Алла Пугачова "наїхала" на російського священника, який зрадів її від'їзду з країни.

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