Просто до сліз: Настя Каменських озвучила невідомий раніше факт про весілля

Співачка поділилася душевним моментом / Фото: открытые источники, скріншот

На своєму YouTube-каналі Настя Каменських вирішила поділитися з публікою про те, як вибирала свою весільну сукню. Не секрет, що весілля Потапа та Насті у 2019-му році справило справжній фурор, адже вони лише у день весілля офіційно підтвердили свої стосунки та впустили фанатів у своє життя як пари.

Зважаючи на те, як часто Настю просили розповісти про її весільну сукню, артистка вирішила поділитися самими потаємними деталями того самого дня.

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Одним із найзворушливіших спогадів про день весілля Настя називає момент із батьком. Як ви пам'ятаєте, вона йшла під вінець одна, хоча, за традицією, батько має супроводжувати наречену до вівтаря. У новому відео артистка розповіла, чому так сталося.

день весілля Потапа та Насті / скріншот відео

На той момент тато вже не міг так рухатися, не міг мене повести, йому було тяжко. І я пам'ятаю, що я йду, практично дійшла до Льоші, але повернулася в цьому всьому вбранні, підійшла до тата, поцілувала його та запам'ятала його сльози. Сльози щастя, радості, що він побачив цей мій найщасливіший день.

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скріншоти відео

Цей душевний момент із батьком артистка запам'ятає на все життя.

Зворушливе відео від Насті Каменських дивіться далі.

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Нагадаємо, батько Каменських – Олексій Жмур – помер 25 січня у віці 83 років. Смерть настала через природні причини через вік.

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