Пройшовши навчання, Макс Барських зізнався, чи готовий вбивати окупантів

Макс Барських дав щире інтерв'ю для Rolling Stone, де розповів про війну в Україні / Фото: пресслужба

Популярний український співак Макс Барських, який нещодавно випустив розривний хіт Don't fuck with Ukraine, дав zoom-інтерв'ю американському Rolling Stone про війну в Україні.

Так, він розповів, як рятував свою сім'ю з Херсона, намагаючись вивезти їх у безпечне місце.

Реклама

Я вирішив зібрати всіх членів своєї родини і відправити їх за кордон. А по дорозі ми вже проїжджали повз російську військову техніку і перестрілки. Божевілля. Це було схоже на якийсь чортів фільм. Я не спав два дні поспіль, перебуваючи за кермом. На третій день я відчув, ніби знаходжусь в наркотичному сп’янінні. З плином часу ти починаєш звикати до всієї цієї ситуації в країні – це жахливо!

– каже Макс.

Макс Барських / Фото: пресслужба

Після повернення до Києва Барських вирішив вступити до лав ЗСУ як резервіст і розпочати військові тренування. Артист розповів, що відчуває велику підтримку хлопців, з якими тренується, та не відчуває до себе особливого відношення:

Реклама

Я не відчуваю статусу знаменитості. Я звичайний українець. Але солдати дуже підтримують. Спочатку вони зі мною фотографувалися і казали: "Добре, тож у нашій команді є всі, а люди з індустрії зараз ідуть у військову службу. І це дуже надихає українських хлопців, – додаючи. – Це велика зміна, але знаєте що, мені подобається. І це вчить не забувати, що ти, перш за все, людина. Командир сказав мені: "Це твій вибір. Тобі не потрібно бути тут 100 відсотків часу". Але це було моє рішення

Також співак щиро сказав, чи готовий фізично знищувати рашистів, які прийшли з війною до нашої країни. Відповідаючи на запитання журналіста, чи навчився користуватися зброєю, Макс відповідає, що 70 відсотків свого часу присвячує тренуванням. І зізнається, що не впевнений, чи готовий вже когось вбити. Але якщо потрібно буде захищати сім'ю та свій народ – він це зробить.

Макс Барських у новому інтерв'ю розповів, чому вирішив взяти до рук зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Також нагадаємо, що раніше Барських розповів, чому про нього у РФ створюють фейки.