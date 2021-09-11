Пугачова змінила колір волосся і тепер виглядає молодшою за Галкіна (фото)

Алла Пугачова похвалилася новим кольором волосся / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/vpshmagazine

72-річна Алла Пугачова, яка нещодавно поховала близького друга, прикувала до себе погляди папарацці на червоній доріжці світського івенту.

Співачка прийшла на прем'єру в темно-сірому костюмі і чорних черевиках, але родзинкою її образу став новий колір волосся.

У Мережі обговорюють, що білявка Примадонна виглядає значно молодшою і їй дуже пасує новий образ.

Алла Пугачова і Максим Галкін / Скріншот: instagram.com/vpshmagazine

Свою нову зачіску Алла Борисівна прокоментувала коротко:

Зрідка хочеться чогось іншого.

Нещодавно Пугачова виглядала трохи інакше – її фотографією поділилася подруга співачки Марина Юдашкіна.

Алла Пугачова з подругами / Фото: instagram.com/marinayudashkina

Алла Пугачова і Максим Галкін рідко відвідують світські заходи – все свій час пара проводить в заміському будинку, разом зі своїми дітьми. У знаменитостей є дочка Єлизавета та син Гаррі.

Нещодавно повідомлялося, що Філіп Кіркоров купив для дітей квартиру за 13,5 млн доларів по сусідству з Пугачовою – співак придбав апартаменти в одному з елітних житлових комплексів в Москві в районі Арбата.

Квартира являє собою елітний пентхаус площею 537 квадратних метрів.

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