Пугачова тепер небажаний гість на преміях у Росії? Собчак висловилася про співачку

Ксенія Собчак висловилася про мовчання Алли Пугачової / Фото: скриншот

У новому випуску "Обережно: Собчак" телеведуча вирішила проаналізувати, як російські зірки коментували війну в Україні. Ксенія Собчак звернула увагу, що Алла Пугачова так нічого й не сказала про російську агресію.

Промовчала Алла Пугачова? Вона може бути тепер на якійсь премії? Чи мовчання в Росії все одно вважається як зрада? – поцікавилася Ксенія Собчак у журналіста Артура Гаспаряна.

Артур Гаспарян та Ксенія Собчак / Фото: скріншот

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Журналіст пояснив, як можна розцінювати мовчання Пугачової та нагадав, що Максим Галкін висловився про війну в Україні.

По-перше, Алла Пугачова має Максим Галкін. Я завжди сприймав Максима як ретранслятора позиції сім'ї. Тому що Алла – це все-таки Алла. Вона – велич всіх велич. Це тигр, який над сутичкою мавп та мавп. Мовчання Алли буває промовистіше за будь-які слова. Росія залишилася без Алли Пугачової. Вперше за всю історію. Вона є символом цієї країни. Це жінка-епоха

Нагадаємо, Алла Пугачова та Максим Галкін знаходяться Ізраїлі . Пара орендує будинок у Кейсарії. Співачка запевняла, що надовго за кордоном не затримається і незабаром повернеться до Росії, але, схоже, поки що ці плани відкладаються.

Алла Пугачова та Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

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До слова, Максим Галкін одним із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії, а також хочуть позбавити державних звань і нагород.

Сам Галкін не має наміру відмовлятися від своїх слів на підтримку України . На критику передплатників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі.

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