Три вагомі причини, чому Україна постійно "пролітає" повз Оскара

Чому Україна не отримує"Оскар"?

Виконавчий директор Української кіноакадемії Ганна Мачух в ексклюзивному коментарі сайту "Сегодня" поділилася своєю думкою щодо того, чому фільм "Погані дороги" не влучив у шорт-лист "Оскара" .

Як розповідає Ганна, за влученням будь-якого фільму в номінацію на кінопремію стоїть великий обсяг роботи та зусиль творчої команди. Проте зараз є три основні причини, з яких в українському кіно є недоліки.

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Недолік досвіду

Україна подавала своїх учасників на конкурс із 2011 року. За цей час дев'ять фільмів намагалися здобути нагороду, але безуспішно.

За словами Ганни Мачух, наразі українським режисерам варто проаналізувати помилки минулих років.

Конкуренція справді велика та потужна. Те, що "Погані дороги" не увійшли до шорт-листу премії Американської кіноакадемії свідчить лише про те, що нам потрібно провести роботу над помилками, зрозуміти, у чому було слабке місце промокампанії фільму, – каже Ганна.

Виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух / Фото: прес-служба

Погане промо у США

Запорука успішності фільму дуже часто полягає у гарній рекламній кампанії.

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Як розповідає Ганна, дуже складно завоювати увагу глядачів за такої великої кількості хорошого кіно з різних країн.

Цього року на премію "Найкращий міжнародний фільм" претендували 93 країни, при тому, що місць у номінації лише 15.

На мою думку, найбільша проблема пов'язана з тим, що шанси влучення фільму в шорт-лист на пряму залежить від його поширення в США, його впізнаваності, вдалої акції та дистрибуції, – коментує Мачух.

Занадто інтелектуальне кіно

Як відомо, фільм Наталії Ворожбіт порушує дуже важливу соціальну тематику та розповідає про війну на Донбасі.

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До цього режисери також порушували складні питання у своєму кіно.

Фільми, які останніми роками висувалися УОК на здобуття премії "Оскар", поєднує їхню еклектичність – це кіно не для вечірнього перегляду під ковдрою з вимкненим мозком. Це кінострічки, які вимагають від глядача зосередженості, контексту, активного залучення до перегляду, – ділиться Ганна Мачух.

Крім того, важливо зазначити, що сучасне українське кіно порушує і такі питання як секс-меншості, ґендерну та розову рівність. А, як відомо, ці теми чудово "заходять" на американську премію.

Не варто сприймати це за якусь нову хвилю, яка не притаманна Україні. Безперечно, слід звертати увагу не на колір шкіри або сексуальну орієнтацію, а на якість, важливість та актуальність творів. Саме за це вони отримують нагороди, – зазначає директор Української кіноакадемії.

Також, Мачух зазначає, що фільм "Погані дороги" дуже добре виявив себе в Україні та отримав важливу підтримку від українського глядача.

Стрічка довела українським глядачам, що вона здатна представляти Україну у світі, адже змогла завоювати п'ять статуеток Кінопремії "Золота дзига", що свідчить про велику підтримку фільму у себе вдома. А це вже показове досягнення, – зазначає Ганна Мачух.

На сьогоднішній день активний розвиток українського кінематографу дає усі шанси у майбутньому привезти бажану статуетку в Україну.

Як ми писали раніше, HBO придбав фільм Наталі Ворожбіт "Погані дороги" . Тепер стрічка стане доступною для всіх передплатників сервісу в Центральній Європі.