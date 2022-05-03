Путініст Микита Михалков збожеволів – Андрій Данилко пояснив, чому це не жарт

Андрій Данилко назвав путініста Микиту Міхалкова божевільним / Фото: Скріншот з YouTube

Режисер та актор Микита Михалков відомий своїми скандальними висловлюваннями. Зокрема, шанувальник Путіна нещодавно заявляв, що в Україні "вербують" птахів для знищення росіян. На думку, Андрія Данилка, Михалков справді вірить у те, що каже.

Він просто збожеволів, і вже давно. Є таке поняття, як вікові зміни. Ви навіть на цей погляд його подивіться, жарти, які він щоразу повторює, ця інтонація, – сказав Данилко в інтерв'ю Politeka Online.

Андрій Данилко висловився про Микиту Михалкова / Фото: скриншот

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Український артист уже давно звернув на це увагу. Йдеться не лише про провладні заяви, а й про акторську гру путініста.

Михалков – божевільний. Мені здається, я вже десь говорив про це. Ви знаєте, ось він – мерзота. Ось мерзота, правда. І найцікавіше – він знає, що він мерзота. Це жахливо, коли Бог позбавляє людину таланту, який у неї був.

Нагадаємо, Михалков, як затятий путініст, вже давно у чорному списку Міністерства культури України. Через те, що режисер підтримує російську агресію в Україні, влада Латвії ввела проти нього санкції, а генпрокурор України Ірина Венедиктова нещодавно оголосила Михалкова у міжнародний розшук.