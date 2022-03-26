Путіністка Рудковська поскаржилася на високі ціни через санкції і сподівається, що це ненадовго

Яна Рудковська прокоментувала подорожчання в Росії через санкції / Фото: скріншот

У зірок російського шоубізнесу новий марафон. Тепер вони плачуть не через закриття Instagram, а через високі ціни в Росії. Продюсерка Діми Білана поскаржилась, що папір у Росії тепер коштує дорого.

Як зазначила Рудковська, за шість пачок паперу на одному із сайтів заплатила шість тисяч рублів (1756 гривень)

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Напряженка и ценник!....Не.. ну надо с этим что -то делать, товарищи ! Надеюсь это временное явление, – написала Яна в Telegram-каналі.

У коментарі росіяни розкритикували Рудковську, що вона нарікає на проблеми в Росії.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

До речі, Росія останні кілька тижнів уже відчуває вплив санкцій за напад на Україну:

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