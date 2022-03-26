Путіністка Рудковська поскаржилася на високі ціни через санкції і сподівається, що це ненадовго

Яна Рудковська прокоментувала подорожчання в Росії через санкції / Фото: скріншот
У зірок російського шоубізнесу новий марафон. Тепер вони плачуть не через закриття Instagram, а через високі ціни в Росії. Продюсерка Діми Білана поскаржилась, що папір у Росії тепер коштує дорого.
Як зазначила Рудковська, за шість пачок паперу на одному із сайтів заплатила шість тисяч рублів (1756 гривень)
Напряженка и ценник!....Не.. ну надо с этим что -то делать, товарищи ! Надеюсь это временное явление, – написала Яна в Telegram-каналі.
У коментарі росіяни розкритикували Рудковську, що вона нарікає на проблеми в Росії.
До речі, Росія останні кілька тижнів уже відчуває вплив санкцій за напад на Україну:
- Вікторія Боня почала торгувати прокладками;
- Олександр Васильєв казав, яке сумне майбутнє чекає на російську моду;
- Денис Майданов пропонував убогу альтернативу "Євробачення".
- Ганна Нетребко сидить без роботи.
- Ксенія Бородіна, яка досі не коментує війну в Україні, поскаржилася на подорожчання товарів.
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