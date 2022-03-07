Путінський артист Коля Басков пригрозив Ірині Венедіктовій трибуналом

Микола Басков загрожує Ірині Венедіктовій після звинувачень у роспропаганді / Фото: Instagram

Народний артист Росії Микола Басков, якого оголосили у міжнародний розшук через пропаганду війни в Україні, вирішив прокоментувати звинувачення на свою адресу

Як заявив Басков, про те, що його в чомусь підозрюють, він дізнався зі ЗМІ. Після чого російський артист вирішив помірятися з генпрокурором України Іриною Венедіктовою та погрожував їй трибуналом.

Реклама

Ірина Венедіктова, сподіваюся, що незабаром вас те саме чекає. Тільки не розслідування і суд, а трибунал через дії проти вашого ж народу і через підтримку дослідів з біологічною зброєю на вашій території. І, звісно, через підтримку фашизму на державному рівні, – заявив путінський поплічник.

Скріншот

Крім того, Басков додав, що вітає Венедіктову зі святом: "Тільки не з 8 Березня, а з 18 березня".

Як відомо, окупація Криму відбулася у березні 2014 року. Прибічники Путіна та незаконної анексії прозвали цей період "кримською весною" (хештег Коля не забув) і офіційно зробили 18 березня "днем возз'єднання Криму з Росією".

Ну а ми сподіваємося, що до 18 березня путініст Микола благополучно зустріне у стінах виправної установи.

Реклама

До речі кажучи, Тіну Канделакі незабаром також оголосять у міжнародний розшук.

Крім того, Олега Газманова заочно заарештували в Україні та оголосили у міжнародний розшук. Микита Михалков отримав від українського суду ухвалу про заочний арешт.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.