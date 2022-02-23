Путін – це деспот, який знищує героїв: Шер, Стівен Кінг та інші західні зірки встали на захист України

Розповідаємо, як західні зірки підтримують Україну на тлі агресії РФ / Фото: Getty Images, Instagram
Уже чимало видатних постатей з усього світу висловилися після скандальної промови Володимира Путіна, в якій він висунув Україні низку звинувачень і претензій, а також заявив, що визнає "Л/ДНР".
Так, українські зірки закликали до єдності і не падати духом, російські – засудили дії свого президента. Не оминули стороною цю ситуацію і західні знаменитості.
Відомі актори, письменники, співаки та інші діячі культури публічно висловили свою позицію. Що вони пишуть – читайте далі.
Стівен Кінг
Популярний американський письменник дав оцінку діям Путіна, а також згадав про Трампа. На його думку, президент РФ перед адміністрацією Байдена зараз діє необачно.
Пан Путін зробив серйозний прорахунок. Він забув, що більше не має справу з Трампом, – висловився Кінг.
Шер
Легендарна співачка заявила, що Україна важлива для США. Також вона наголосила, що Путін хоче повернути СРСР, зробити Європу слабкою і поставити США на коліна. Тож його треба негайно зупинити.
Чому Україна важлива для США? Путін – це деспот, який знищує героїв. Якщо випаде шанс, Путін поглине суверенні країни, доки не воскресить СРСР. Це залишить Європу маленькою та незахищеною. Росія, Китай, Саудівська Аравія хочуть поставити нас на коліна. І бачать чудову нагоду. Вони поширюють ненависть, розподіл, слабкість, – заявила артистка.
Cardi B
Реп-виконавиця заявила, що не стає ані на бік НАТО, ані на бік Росії. Вона – за мирних громадян, які не хочуть ні війни, ні кризи, ні військового вторгнення. Також артистка закликала політиків дійти логічного рішення.
Хотілося, щоб ці світові лідери перестали фантазувати про владу й подумали про те, які громадяни дійсно страждають. Крім того, весь світ перебуває в кризі. Війна, санкції, вторгнення мають бути останнім, про що мають турбуватися ці лідери, – поділилась зірка.
Кетрін Винник
Канадська акторка з українським корінням та зірка серіалу "Вікінги" неодноразово демонструвала підтримку історичній батьківщині.
Кетрін публікувала фото в Мережі, позуючи у вишиванці та на тлі монументу "Батьківщина-мати". Також вона висловюлє слова підтримки Україні.
Роберт Вайд
Відомий американський режисер з мемів R.Weide в такий напружений час опублікував у Twitter фото, які він зробив у Києві ще девять років тому.
Таким чином він підтримав Україну. Окрім того, Вайд назвав президента РФ – вірусом.
Раніше ми повідомляли, що актор Михайло Боярський став на захист Володмира Путіна.