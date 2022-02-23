Путін – це деспот, який знищує героїв: Шер, Стівен Кінг та інші західні зірки встали на захист України

Розповідаємо, як західні зірки підтримують Україну на тлі агресії РФ / Фото: Getty Images, Instagram

Уже чимало видатних постатей з усього світу висловилися після скандальної промови Володимира Путіна, в якій він висунув Україні низку звинувачень і претензій, а також заявив, що визнає "Л/ДНР".

Так, українські зірки закликали до єдності і не падати духом, російські – засудили дії свого президента. Не оминули стороною цю ситуацію і західні знаменитості.

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Відомі актори, письменники, співаки та інші діячі культури публічно висловили свою позицію. Що вони пишуть – читайте далі.

Стівен Кінг

Популярний американський письменник дав оцінку діям Путіна, а також згадав про Трампа. На його думку, президент РФ перед адміністрацією Байдена зараз діє необачно.

Пан Путін зробив серйозний прорахунок. Він забув, що більше не має справу з Трампом, – висловився Кінг.

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Шер

Легендарна співачка заявила, що Україна важлива для США. Також вона наголосила, що Путін хоче повернути СРСР, зробити Європу слабкою і поставити США на коліна. Тож його треба негайно зупинити.

Чому Україна важлива для США? Путін – це деспот, який знищує героїв. Якщо випаде шанс, Путін поглине суверенні країни, доки не воскресить СРСР. Це залишить Європу маленькою та незахищеною. Росія, Китай, Саудівська Аравія хочуть поставити нас на коліна. І бачать чудову нагоду. Вони поширюють ненависть, розподіл, слабкість, – заявила артистка.

Cardi B

Реп-виконавиця заявила, що не стає ані на бік НАТО, ані на бік Росії. Вона – за мирних громадян, які не хочуть ні війни, ні кризи, ні військового вторгнення. Також артистка закликала політиків дійти логічного рішення.

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Хотілося, щоб ці світові лідери перестали фантазувати про владу й подумали про те, які громадяни дійсно страждають. Крім того, весь світ перебуває в кризі. Війна, санкції, вторгнення мають бути останнім, про що мають турбуватися ці лідери, – поділилась зірка.

Кетрін Винник

Канадська акторка з українським корінням та зірка серіалу "Вікінги" неодноразово демонструвала підтримку історичній батьківщині.

Кетрін публікувала фото в Мережі, позуючи у вишиванці та на тлі монументу "Батьківщина-мати". Також вона висловюлє слова підтримки Україні.

Роберт Вайд

Відомий американський режисер з мемів R.Weide в такий напружений час опублікував у Twitter фото, які він зробив у Києві ще девять років тому.

Таким чином він підтримав Україну. Окрім того, Вайд назвав президента РФ – вірусом.

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