П'яна Адель так станцювала "стриптиз" у гей-клубі, що навіть фани згоріли від сорому: відео

Адель станцювала на пілоні та роздяглась до білизни у гей-клубі. / Фото: instagram.com/adele

Днями Адель, яка несподівано скасувала низку концертів через проблеми в особистому житті, стала тріумфаторкою британської премії Brit Awards 2022 – вона перемогла одразу у трьох номінаціях. Тож у зірки був чудовий привід відсвяткувати такі подію.

Зробити це 33-річна співачка вирішила у.....гей-клубі Heaven у компанії друзів, повідомляє Daily Mail. Зазначається, що заклад позиціонує себе як "будинок для представників ЛГБТ-спільноти". Там регулярно влаштовують різноманітні тематичні тусовки. В одному з них – G-A-Y's Porn Idol – взяла участь улюблениця мільйонів, яка шокувала і гостей, і працівників пабу, і фанатів.

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Під час клубного відриву Адель встигла напитися, а ще впасти, танцюючи під композицію It's Raining Men. На щастя, друзі швидко допомогли зірці підвестися.

Та це ще не все! Пізніше співачка вирішила піднятись на сцену та станцювати на пілоні. Кадри "стриптизу" Адель швидко розлетілися Мережею.

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До речі, у той час коли Адель танцювала на сцені також з'явився драг-квін Шеріл Хоул, який підбадьорював співачку. Окрім того, поряд з зіркою стояла дівчина топлес, яка отримала підтримку від знаменитості.

Ти така мила! Ти дуже красива, впевнена в собі, незважаючи на цих чоловіків навколо. Нам подобається бути жінками! – кричала в мікрофон Адель.

Як видно на кадрах, Адель в один момент роздягнулась та почала танцювати в одному ліфчику. Така поведінка багаторазового лауреата премії "Греммі" засмутила деяких фанатів, втім буди і ті, які стали на захист артистки, мовляв вона має право робити те, що захоче.

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До речі, на такий івент співачка прийшла у брючному костюмі вартістю близько 125 тисяч гривень. А от під піджаком у неї був лише бюстгальтер.

Нещодавно ми писали, що інсайдери назвали роботу з Адель та її командою "справжнім кошмаром". Читайте у матеріалі, чому скаржаться на співпрацю з співачкою.