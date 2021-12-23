Намагався задушити дівчину. Заарештовано брата Кевіна з фільму "Сам удома"

Зірку фільму "Один вдома" звинуватили у насильстві / Фото: Getty Images, скриншот

Девін Ретрей разом зі своєю дівчиною відвідали бар в Оклахомі. Як пише Deadline, до пари підійшли дві шанувальниці актора та попросили автограф. Дівчина зірки фільму "Сам удома" дала їм два фото з автографом безкоштовно, що й спричинило конфлікт.

Коли пара повернулася до готелю, між ними вибухнув скандал і дійшло до рукоприкладства. Як вказала дівчина у своїй заяві, що той під час сварки душив її і затиснув їй рота . У відповідь вона вкусила Ретрея за руку. Той ударив її по обличчю, після чого вона втекла на сходову клітку

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/ Фото: Getty Images

Позов проти зірки комедії "Сам удома" було подано 21 грудня. Сам актор ніяк не коментує скандалу.

Нагадаємо, нещодавно "чоловіка мрії Кері Бредшоу" звинуватили у зґвалтуванні та домаганнях кілька жінок. Рекламодавці вже розривають із ним контракти. Кар'єра зірки серіалу "Секс у великому місті" Кріса Нота під загрозою. Сам актор усі звинувачення заперечує.