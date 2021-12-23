Намагався задушити дівчину. Заарештовано брата Кевіна з фільму "Сам удома"

Зірку фільму "Один вдома" звинуватили у насильстві / Фото: Getty Images, скриншот
Девін Ретрей разом зі своєю дівчиною відвідали бар в Оклахомі. Як пише Deadline, до пари підійшли дві шанувальниці актора та попросили автограф. Дівчина зірки фільму "Сам удома" дала їм два фото з автографом безкоштовно, що й спричинило конфлікт.
Коли пара повернулася до готелю, між ними вибухнув скандал і дійшло до рукоприкладства. Як вказала дівчина у своїй заяві, що той під час сварки душив її і затиснув їй рота . У відповідь вона вкусила Ретрея за руку. Той ударив її по обличчю, після чого вона втекла на сходову клітку
Позов проти зірки комедії "Сам удома" було подано 21 грудня. Сам актор ніяк не коментує скандалу.
Нагадаємо, нещодавно "чоловіка мрії Кері Бредшоу" звинуватили у зґвалтуванні та домаганнях кілька жінок. Рекламодавці вже розривають із ним контракти. Кар'єра зірки серіалу "Секс у великому місті" Кріса Нота під загрозою. Сам актор усі звинувачення заперечує.