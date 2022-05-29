Поранений, але такий же могутній! Горбунов, Зібров та інші зірки вітають Київ з 1540-річчям

Українська зірки вітають Київ з днем народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Цьогоріч святкування Дня Києва відбувається в умовах воєнного стану. Сьогодні столиці нашої держави виповнилося 1540 років. Цього дня зірки та громадські діячі висловлюють багато приємних слів одному з найкрасивіших міст Європи та дякують йому за несламність та могутність.

Як українські знаменитості вітають з Днем міста Києва – читайте у нашому матеріалі на сайті "Сьогодні".

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Джамала

Українська співачка зізнається, Київ – її улюблене місто, яке назавжди засіло у серці та "нагадує про себе пульсуючими спогадами".

Сьогодні моє місто переживає, як і ми усі, непрості часи. Але нікому не під силу зламати наш дух. У цьому я впевнена. У темні часи єдністю киян можна лише захоплюватись. Безмежно сумую за Подолом і Золотими, за виступами просто неба з найкращими краєвидами, за рідними, друзями та моєю командою. За своїм життям у Києві – написала зірка.

Катерина Осадча

Телеведуча поділилась, що все її життя пов’язане з вулицями Києва. За словами Осадчої, цього року в коханні столиці України хочеться зізнаватися ще більше.

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Цього року особливо щемливо вітати Київ з Днем народження, адже тепер на ньому є ще один шрам – шрам ще однієї жахливою загарбницької війни. Любий Києве, дякую, що вистояв, дякую…а ми все відбудуємо і будемо далі захищати, – зауважила знаменитість.

Павло Зібров

У Instagram артист привітав місто зі святом, додавши уривок зі своє популярної пісні "Хрещатик":

Каштани, Каштани, Каштани

Софії і Лаври, хрести

Кияни, кияни, кияни

Ви сестри мої і брати.

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Зібров зазначив, що Київ – мужній, сильний таєдиний, у якому живуть щирі, сміливі та завзяті люди.

Рідний наш Києве, на твою долю випало багато подій та випробувань, і цей рік, на жаль, не є винятком. Будь вільним та незалежним містом, будь справжньою європейською столицею, будь культурним та інтелектуальним центром України, прикладом для всіх! Нехай усім тут дихається легко, вільно та мирно!, – додав співак.

Юрій Горбунов

Києве мій! Тобі 1540 років! Ти стільки всього бачив і пережив! Сьогодні ти знову поранений, але такий же величний і могутній і красивий! Тут я зустрів свою любов! Тут народилися мої діти! Тут наша історія і наше майбутнє! З Днем народження, наша столице!, – привітав телеведучий.

Святослав Вакарчук

За півтори тисячі років Київ багато бачив і пережив. Але ніколи не зупинявся і завжди вів за собою. Зі святом, наша столице! Веди нас за собою. До Перемоги і далі!, – написав лідер "Океану Ельзи".

Наталія Могилевськая

Ілона Гвоздьова

Хореографиня опублікувала відео зі спогадами про своє життя у довоєнному Києві.

Місто, з яким пов’язане все життя, минуле, теперішнє і майбутнє. Ми обов’язково вистоїмо та переможемо. З Днем Києва! Тримайся мій рідненький, – написала Гвоздьова.

Оля Цибульська

Артистка показала архівні кадри 2013 року з останнього великого концерту на Майдані Незалежності. За словами Олі, "до всіх жахливих вбивст в 2014 році, то було центральне місце для танців та пісень", де завжди збиралось багато людей та зірок.

Мій Київ – це море щастя. Людей з різних куточків України. І я з своїми українськими піснями. Тоді і зараз люблю і сумую, місто моїх мрій. З днем народження!

Олексій Суханов

Телеведучий показав фото з довоєнного Києва та зауважив, що це місто стало для нього рідним.

Бажаю тобі, Києве мій, квітнути і розвиватися, а усім нам вкрай турботливо ставитися до тебе, берегти, та цінувати твою затишну красу щомиті! Дякую Долі та Господу за те, що я з гордістю можу сказати: "Здрастуйте, я з України!" і уточнити – "з Києва!". Обожнюю усім серцем!

Нагадаємо, тиждень тому в Україні відзначали День вишиванки. Як зірки відсвяткували значуще для нашої культури свято – читайте у матеріалі.