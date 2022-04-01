Рашист Басков заступився за Нетребко, яку вигнали із Metropolitan Opera

Микола Баскова пояснив, чому Анна Нетребко залишилася без престижної роботи / Фото: instagram.com/nikolaibaskov, instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Через підтримку путіна та внаслідок російського вторгнення в Україну відому співачку Анну Нетребко звільнили з Metropolitan Opera, з нею також відмовилися співпрацювати міланський театр La Scala, Баварська державна опера, артистку виключено зі списку зірок німецького лейблу.

Залишившись без роботи росіянка засудила війну в Україні, написавши, що "насправді зустрічалася з президентом путіним лише кілька разів" і "ніколи не отримувала жодної фінансової підтримки від уряду росії".

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Ганну Нетребко звільнили з опери за підтримку путіна / Фото: Getty Images

Незабаром за висловлювання проти путіна Нетребко вигнали з Новосибірського театру опери та балету.

Микола Басков раптово став на захист колеги та заявив, що Анну Нетребко змусили відмовитися від батьківщини.

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Вони захотіли принизити, змусити відмовитись від батьківщини, а потім розтоптати. Їхня головна мета — спочатку принизити нас своїми санкціями, вкрасти наші гроші та майно, а потім розтоптати та знищити все російське, тобто просто нас з вами, — цитує слова Баскова СтарХіт .

Микола Басков підтримує російську агресію в Україні / Фото: Instagram

Нагадаємо, що сам Басков підтримує режим путіна та вбивства українців. Раніше співака оголосили у міжнародний розшук через пропаганду війни в Україні, а він у відповідь на це пригрозив Ірині Венедиктовій трибуналом.

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