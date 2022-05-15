Рашист Григорій Лепс відповів Тіні Кароль на її слова про "їжу для хробаків"

Григорій Лепс/ Тіна Кароль / Фото: Колаж: Сьогодні

Одіозний Григорій Лепс вкотре показав свою рашистську сутність, приїхавши у так звану "ДНР", щоб дати жалюгідний концерт для російських вбивць.

Тіна Кароль не залишила поза увагою приїзд російського співака на Донбас. Вона висловила свою зневагу до путініста і заявила, що він буде "їжею для хробаків".

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Згодом п'яний виконавець шансону Лепс у пропагандистській ТБ-програмі вирішив відповісти Кароль.

Тіна Кароль там написала, що я годуватиму черв'яків. Вона – блискуча співачка, чудова артистка, гарна дівчина. Ну, рано чи пізно ми всі годуватимемо хробаків. Інша річ, хто як проживе своє життя. Я ось вирішив, що маю прожити її так. Зі своєю родиною, зі своєю батьківщиною, – пробурмотів собі під ніс Лепс.

Нагадаємо, нещодавно Лариса Доліна та Космос з "Бригади" засвітилися на Донбасі біля пам'ятника загиблим у війні, яку в псевдореспубліках слідом за Росією називають тільки Великою вітчизняною.

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Раніше ми також писали, скільки заробили Газманов, Семенович та інші артисти, які виступали на рашистських концертах.