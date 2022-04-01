Рашистка Ксенія Бородіна назвала репера Face зрадником через його підтримку України

Ксенія Бородіна назвала репера Face зрадником / Фото: Instagram

Телеведуча Ксенія Бородіна поки ні слова не сказала про війну в Україні, зате встигла поскаржитися своїм шанувальникам на ціни, що різко піднялися в РФ.

Також російська зірка не проґавила можливості розкритикувати репера Face, який на відміну від неї чітко дав зрозуміти, що не хоче сприяти війні.

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Бородіна у своєму Telegram-каналі висловилася щодо останнього інтерв'ю музиканта Юрія Дудю. У ньому Face розповів про те, що нині соромиться бути росіянином та всіляко намагається допомогти українцям.

Телеведучу обурило те, що музикант "зрадив батьківщину", та ще й надів світшот із написом "Я ненавиджу Москву".

Ти маєш право на будь-який біль, співпереживання, на емоції та почуття, на позицію будь-яку, але так гидко дивитися на це лицемірство та зраду. Інтерв'ю сильно відрізняється від першого, про це навіть сперечатися не стану, десь розумнішим став точно. Але ти писав текст про Батьківщину, а тепер вирішив втекти в Америку, що очевидно, тому треба с**ть Батьківщину, – написала Бородіна.

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Нагадаємо, що сама Бородіна була жорстко розкритикована шанувальниками через фото на танку у військовій формі РФ за день до нападу Росії на Україну.

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