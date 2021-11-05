Real O зібралися старим складом через 10 років, щоб знятися у новому відеокліпі

Тарабарова, Тодоренко, Виноградова та Міцукі знову разом у новому відеокліпі "Солодкі 16". / Фото: пресслужба

Регіна Тодоренко, Ліна Міцукі та Олена Чірва стали головними героїнями нового відеокліпу співачки TARABAROVA, яка вперше показала доньку на її роковини, на пісню "Солодкі 16". До речі, саме сьогодні відбулася прем’єра кліпу.

Дівчата справді не бачилися разом 10 років. Тож ця зустріч була переповнена справжніми емоціями.

Реклама

Ексучасниці Real O знову разом у новому відеокліпі "Солодкі 16". / Фото: пресслужба

Водночас Світлана Тарабарова, яка і зібрала екс-учасниць Real O, зізналась, що ідея відео виникла спонтанно.

При написанні пісні я намагалася передати настрій наших вечірок із дівчатами і які б ідеї для кліпу нам не пропонували, перед очима все одно були ті самі теплі та божевільні спогади, тож я наважилася і написала всім, – розповіла співачка.

Світлана Тарабарова. / Фото: пресслужба

Реклама

Отримавши три "так" робота закипіла. Але зібрати всіх разом виявилося надскладним завданням – робота, творчі проєкти та навіть 5 дітей на чотирьох – графіки ніяк не хотіли співпадати. Єдиний вільний в усіх день знайшовся лише 19 жовтня.

До того ж частина дівчат на той час була у Стамбулі. Тож було прийняте рішення летіти з командою саме до турецького міста та знімати все там.

Ексучасниці Real O знову разом у новому відеокліпі "Солодкі 16". / Фото: пресслужба

Реклама

Реалізувати задум взявся творчий дует режисерки Інни Грабар та оператора Євгена Ушакова, а стиль та красу довірили Євгенові Кірієнко та Марині Борщевській.

Дивіться новий кліп TARABAROVA "Солодкі 16":

Вас також можуть зацікавити теми: