Ребрик вразила фігурою в купальнику, позуючи в обнімку з Диким в Болгарії: фото

Лілія Ребрик та Андрій Дикий на пляжі в Болгарії / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Акторка і телеведуча "Ранку з Україною" Лілія Ребрик, яка нещодавно розчулила Мережу знімком з сімейного архіву, і хореограф Андрій Дикий увійшли в склад суддів популярного фестивалю, який проходить в Болгарії. Але попри те, що поїздка робоча, пара не упустила можливості відпочити на пляжі.
Про це Лілія Ребрик розповіла в Instastories, зазначивши, що знаходиться в місті Бургос.
Щорічно тут проходить фестиваль, на якому ми з Андрієм є суддями. В цьому році ми повертаємося до звичайного життя, тому передаємо вам привіт з сонячної Болгарії. Ми зануримося в море, а потім до роботи, – сказала телеведуча.
Зірка в чорному роздільному купальнику позувала у хвилях на березі.
Лілія Ребрик позувала в купальнику на пляжі / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Подружжя також зробили спільне селфі.
Серпень, море і кохання... А про роботу ми подумаємо завтра, – підписала кадри Лілія Ребрик.
Лілія Ребрик та Андрій Дикий в Болгарії / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Шанувальники були зворушені спільними сімейними фото подружжя. Лілія Ребрик та Андрій Дикий дійсно є однією з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі. Коментар залишила і Ольга Сумська.
- "Найпрекрасніші, сонячні, улюблені!"
- "Найкраща і красива кілька України!"
- "Ви чудові"
- "Бомбезно. Лілю, ти бомба-ракета"
Дивіться, як проходить ранок Лілії Ребрик:
Раніше фото з відпочинку показала Настя Каменських – співачка сексуально позувала на яхті в Хорватії.
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